تامر عبد الحميد: الكونفدرالية طوق نجاة الزمالك.. وبيزيرا كلمة السر أمام اتحاد العاصمة

أكد تامر عبد الحميد”دونجا” لاعب نادي الزمالك السابق، دعمه الكامل للجهاز الفني لفريق نادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قبل مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشددًا على أن الجماهير تنتظر التتويج باللقب القاري الغالي.

وقال دونجا خلال ظهوره ببرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي جمال الغندور، إن لاعبي الزمالك سيكونون على قدر المسؤولية وقادرين على حصد لقب الكونفدرالية، مؤكدًا أن البطولة تمثل الحل الأمثل لإنهاء أزمات النادي، خاصة بعد تكرار قضايا إيقاف القيد في الفترة الأخيرة.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن البرتغالي خوان بيزيرا يعد كلمة السر في أداء الفريق الأبيض مؤخرًا، مطالبًا بوجوده أساسيًا أمام اتحاد العاصمة، كما شدد على أهمية استغلال قدرات الثنائي الدباغ وعبدالله السعيد خلال اللقاء، مؤكدًا أنه لا بديل عن الدفع بشيكو بانزا وناصر منسي في التشكيل الأساسي للمباراة المرتقبة.