الزمالك يرفع الجاهزية البدنية والفنية قبل نهائي الكونفدرالية

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، فقرة تدريبات بدنية للاعبين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري المقبلة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.



وبعدها خاض اللاعبون فقرة فنية تم خلالها التركيز على بعض الجمل الخططية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، قبل خوض تقسيمة مصغرة بين اللاعبين في ختام المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء يوم السبت المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد 5 يوليو في الجزائر يوم السبت الماضي، انتهى بفوز اتحاد العاصمة بهدف دورن رد.