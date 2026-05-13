معتمد جمال يشدد على التركيز قبل موقعة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

عقد معتمد جمال المدير الفني وللفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري المقبلة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد المدير الفني على أهمية التركيز في التدريبات استعدادًا للقاء بطل الجزائر، وطالب ببذل أقصى جهد من أجل الفوز والتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم ومنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء يوم السبت المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد 5 يوليو في الجزائر يوم السبت الماضي، انتهى بفوز اتحاد العاصمة بهدف دورن رد.