هنا القلعة البيضاء.. 4 إجراءات في الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

يستضيف مساء السبت المقبل الفريق الأولك لكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.



وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.



وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت وقناة اون تايم سبورت إياب الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية السبت المقبل.



ويتأهب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لعبور اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته القوية على ملعب الكلية الحربية

وقبل انطلاق المران عقد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال جلسة مطولة مع اللاعبين لشرح بعض الجوانب الفنية والخطط المنتظر تنفيذها أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وداخل الجهاز الفني توجد مناقشات قوية حول الاعتماد على طريقة 3-5-2 في المباراة، من أجل زيادة القوة الهجومية، بتواجد الثنائي الدباغ وناصر منسي في الأمام، وخلفهم بيزيرا كصانع ألعاب متحرك، مع الاعتماد على الأطراف الهجومية لإرسال أكبر عدد من العرضيات داخل منطقة الجزاء.

وأجري ممدوح عباس اتصالًا هاتفيًا مع قائد الفريق عمر جابر وأكد رصده لمكافآت مالية ضخمة جدًا حال التتويج بالبطولة، وعمر نقل الرسالة فورًا لباقي اللاعبين لتحفيزهم قبل المواجهة الحاسمة.

وشهدت المران جلسة خاصة جمعت نجوم الفريق بقيادة عبدالله السعيد مع حسام عبدالمجيد من أجل دعمه نفسيًا، والتأكيد على أهميته وضرورة التتويج بالبطولة للرد على أي انتقادات أو أخطاء سابقة.