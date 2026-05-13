طارق السيد: الزمالك لا يفكر إلا في الكونفيدرالية والدوري

أكد طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لا يفكر في الوقت الحالي سوى في التتويج ببطولتي كأس الكونفدرالية الأفريقية والدوري الممتاز، وأي سيناريو آخر سيكون بمثابة «كرسي في الكلوب».

وأضاف طارق السيد، خلال تصريحاته عبر برنامج «الحريفة» على إذاعة FM، أن الزمالك يمتلك طموحًا كبيرًا هذا الموسم، ولا بديل أمامه سوى المنافسة على البطولات حتى النهاية، خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية ورغبة النادي في العودة إلى منصات التتويج.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.