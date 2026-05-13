“بيغش في الحمام”..إلغاء امتحانات طالب أولى ثانوي بمدرسة بالهرم في جميع المواد

أصدرت إدارة الهرم التعليمية ، قرارا عاجلاً ، بإلغاء امتحان طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة السلام التجريبية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ في جميع المواد، وذلك في ضوء ثبوت استخدامه للهاتف المحمول الخاص به بحمام المدرسة، أثناء سير امتحان المستوى الرفيع (اللغة الإنجليزية).

وقالت إدارة الهرم التعليمية ، أن ذلك يأتي في ضوء نص المادة الثالثة فقرة (د) من القرار الوزاري رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.

كما قررت إدارة الهرم التعليمية ، إحالة ملاحظان بإحدي اللجان الي التحقيق العاجل، وذلك لتقاعسهم وإهمالهم في أداء العمل داخل اللجنة الامتحانية، وعدم الإلتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات، الأمر الذي يُعد إخلالًا جسيمًا بواجبات العمل ويستوجب المساءلة القانونية الفورية.

جدير بالذكر أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدكتورة نجوى عبد المعطي مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، بضرورة تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الإمتحانيه لسير أعمال الامتحانات بكل حزم وشفافية، حيث قررت مدير عام إدارة الهرم التعليمية اتخاذ إجراءات صارمة وفورية تجاه أي مخالفة تمس نزاهة العملية الامتحانية، تأكيدًا على أن القانون يُطبق على الجميع دون تهاون أو استثناء.

وفي هذا الإطار ، أصدرت إدارة الهرم التعليمية ، تنبيهات مشددة لجميع العاملين باللجان الامتحانية بالتأكد من عدم اصطحاب الموبايل ( المحمول) داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 .

وأكدت إدارة الهرم التعليمية أن أي محاولة للإخلال بإنضباط لجان امتحانات الترم الثاني 2026 أو التهاون في تطبيق التعليمات سيتم التعامل معها بمنتهى الحسم، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وهيبة العملية التعليمية.

وكانت قد أكدت الدكتورة نجوى عبد المعطي مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، على ضرورة الإلتزام الكامل بضوابط الامتحانات، مع التشديد على وضوح نماذج الأسئلة وخلوها من الأخطاء، مع توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب أثناء أداء الامتحانات والتقييمات، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة من إدارات المدارس لتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

كما أشادت مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، بحسن التنظيم داخل المدارس، والتزام القائمين على العملية الامتحانية بأداء مهامهم بصورة تعكس الجهد المبذول لخدمة الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.