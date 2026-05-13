الأهلي يتحرك رسميًا .. تطورات جديدة في أزمة إمام عاشور و«آدم وطني»

علّق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على أزمة تجديد تعاقد نجم النادي الأهلي إمام عاشور مع الفريق.

وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «باي باي آدم وطني، أبو إمام عاشور دخل في الموضوع واتكلم مع الأهلي وقال لهم أنا وكيل ابني ومحدش يدخل بيننا، وهيتم تمديد عقد إمام عاشور حتى 2030».

وأضاف: «وفي حالة وصول عرض لإمام عاشور من الخليج، سيكون من خلال الأهلي، وهي خطوة هامة وسوف يكون لها أثر كبير في عودة الروح لإمام عاشور، ومزيد من الانضباط داخل غرفة ملابس الأهلي».

من جانبه، أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن عقد إمام عاشور مع النادي الأهلي لا يتضمن اسم آدم وطني بأي شكل، مشددًا على أن اللاعب لم يجدد عقد الوكالة الخاص به مع الأخير.

وأوضح «العمايرة»، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس» على قناة Modern MTI، تقديم الإعلامي كريم سعيد، أن اتحاد الكرة أكد بشكل رسمي أن آدم وطني غير مسجل ضمن سجلاته، وهو ما يثير العديد من التساؤلات القانونية حول صحة أي صفة رسمية له في ملف اللاعب.

وأشار إلى أن النادي الأهلي بدأ بالفعل في التواصل مع اتحاد الكرة لمعرفة الحقيقة الكاملة بشأن العلاقة التعاقدية المزعومة بين إمام عاشور وآدم وطني، خاصة في ظل التصريحات التي تتحدث عن عروض خارجية للاعب.

حقيقة عرض إمام عاشور للبيع

وأضاف أن الأهلي لم يعرض إمام عاشور للبيع، وهو ما يتناقض مع ما يتم تداوله حول وجود عروض احتراف خارجية، مؤكدًا أن النادي يمتلك الحق الكامل في تقديم شكوى رسمية ضد آدم وطني أمام غرفة وكلاء اللاعبين، إذا ثبتت المخالفات.

واختتم العمايرة تصريحاته بالتأكيد على أن آدم وطني قد يواجه تعليق نشاطه أو وكالته حال عدم امتلاكه ترخيصًا قانونيًا معتمدًا، وفقًا للوائح المنظمة لعمل وكلاء اللاعبين.