جولة أوروبية لسيد عبد الحفيظ لاختيار المدير الفني الجديد للأهلي .. تفاصيل

كشف طارق السيد نجم الكرة المصرية عن قيادة سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي،جولة أوروبية سرية للترتيب للمرحلة المقبلة واختيار مدير فني جديد.

وكتب طارق السيد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"جولة اوروبية لسيد عبد الحفيظ لاختيار المدير الفني الجديد للاهلي".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحضيرًا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري على ملعب برج العرب، في ختام منافسات الموسم.

وكان الأهلي قد واصل نتائجه الإيجابية بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.