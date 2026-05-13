أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مستقبل توروب مع الأهلي

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تطورات جديدة داخل نادي الأهلي تتعلق بمستقبل المدير الفني ييس توروب، وذلك عقب مواجهة المصري المقبلة.

وأكد أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن إدارة الأهلي أرسلت دعوة إلى وكيل المدرب ييس توروب من أجل الحضور إلى القاهرة بعد مباراة المصري، لبحث إمكانية فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، في ظل حالة عدم الاستقرار الفني داخل الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أحمد حسن أن إدارة الأهلي قررت منح لاعبي الفريق الأول راحة سلبية لمدة 3 أسابيع عقب انتهاء مباراة المصري، في إطار خطة الجهاز الفني والإداري لترتيب الأوضاع قبل انطلاق المرحلة المقبلة.

وتترقب جماهير الأهلي ما ستسفر عنه الجلسة المرتقبة مع وكيل ييس توروب، خاصة في ظل تزايد التكهنات بشأن مستقبل الجهاز الفني وإمكانية حدوث تغييرات جديدة داخل القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلى أمام المصري البورسعيدى بالدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء 20 مايو بالجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل وذلك باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويرغب توروب في مواصلة انتصارات الأهلى للتمسك بالفرصة الأخيرة في التتويج بالدوري والتأهل لدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدى بدوري نايل



تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.