أحمد حسن يكشف كواليس ملف تجديد عقود لاعبى الأهلي

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن تحركات داخل نادي الأهلي بشأن ملف تجديد عقود بعض اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك:"خاص.. الأهلي يسعى في الوقت الحالي لتجديد عقود حسين الشحات وكوكا.. ولا يوجد نية لتعديل أو تمديد عقود سارية في الوقت الحالي كما يتردد".

موعد مباراة الأهلى أمام المصري البورسعيدى بالدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء 20 مايو بالجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل وذلك باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويرغب توروب في مواصلة انتصارات الأهلى للتمسك بالفرصة الأخيرة في التتويج بالدوري والتأهل لدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدى بدوري نايل

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.