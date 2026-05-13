أسماء قوية ومفاجِئة على طاولة الأهلي لتدعيم مركز رأس الحربة

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد أن النادي الأهلي يدرس تدعيم مركز المهاجم خلال الفترة المقبلة، من خلال التعاقد مع ثلاثة أسماء مطروحة على طاولة مجلس الإدارة.

وأوضح عبد الجواد في تصريحات تلفزيونية، أن الاسم الأول هو المهاجم “أسد الحملاوي” المحترف في الدوري الروماني، الذي يمكن قيده محليًا، مع وجود شرط جزائي في عقده يقدر بنحو مليون دولار.

وأضاف أن الاسم الثاني هو المهاجم المغربي سفيان بن جيدا، لاعب نادي المغرب الفاسي وهداف الدوري المغربي، ويبلغ من العمر 24 عامًا، وتصل قيمته التقديرية إلى نحو مليوني دولار.

وأشار إلى أن الاسم الثالث هو أحمد نذير بن بو علي، المحترف في الدوري المجري، الذي يحظى بإعجاب كبير من الكابتن سيد عبدالحفيظ، مؤكدًا أنه من الأسماء التي تتم متابعتها داخل النادي.

واختتم بأن ملف تدعيم مركز المهاجم ما زال قيد الدراسة داخل الأهلي، على أن يتم حسم أحد هذه الخيارات خلال الفترة المقبلة وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية.