قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يقترب من ضم خالد عوض ظهير أيمن طلائع الجيش .. فيديو
حكم من مات غنيا ولم يحج هل يأثم؟.. الإفتاء توضح
واشنطن تدرس تغيير اسم الحرب من «الغضب الملحمي» إلى «المطرقة الثقيلة».. وترامب يترقب القرار النهائي
عمرو الحديدي: الزمالك سيتوّج بالدوري.. ونجاح «إدوارد» سيكون كاملًا حال الجمع بين الدوري والكونفدرالية
حضر الفرح بعد الهروب من السفينة حاملة هانتا.. ظهور مُفاجئ لـ «روحي جينيت» يُثير الغضب|فيديوجراف
تجاوز الـ 56 ألفاً.. ارتفاع أسعار الجنيه الذهب بمصر
«كلنا في ضهره حتى التتويج».. «شبانة»: الزمالك يكتب التاريخ في نهائي الكونفدرالية
محمد صبحي: الإسماعيلي يدفع ثمن تجريف النجوم.. ويحيى الكومي أحد أسباب الانهيار
محكمة أمريكية تعلق تنفيذ حكم وقف رسوم ترامب الجمركية مؤقتًا
نجاة 10 أشخاص بعد تحطّم طائرة صغيرة قبالة سواحل فلوريدا
محمود متولي يكشف نقاط ضعف اتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

د. علي عبد الحكيم الطحاوي
د. علي عبد الحكيم الطحاوي
د. علي عبدالحكيم الطحاوي

تُعد القمة الأفريقية الفرنسية واحدة من أقدم وأهم المنصات السياسية والاقتصادية التي تجمع القارة السمراء بالقوى الدولية، حيث انطلقت مسيرتها في العاصمة الفرنسية باريس عام 1973 بمبادرة استهدفت في البداية تعزيز الروابط مع الدول الناطقة بالفرنسية، قبل أن تتطور بمرور العقود لتشمل كافة دول القارة، وتتحول من مجرد إطار للتنسيق الدبلوماسي التقليدي إلى شراكة استراتيجية تبحث عن حلول لتحديات القرن الحادي والعشرين، مثل التنمية المستدامة والأمن الغذائي والتحول الرقمي.

لذلك تُعقد القمة في دولة كينيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقادة أكثر من 30 دولة إفريقية، تحت شعار «أفريقيا إلى الأمام»، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الأفريقية – الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلًا عن دمج الأولويات الأفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية.

وتأتي أهمية هذه القمة بالنسبة للدولة المصرية انطلاقًا من دور القاهرة الريادي كجسر حيوي يربط بين المصالح الأفريقية والمجتمع الدولي، حيث تنظر مصر إلى هذه المنصة كفرصة لإعادة صياغة النظام المالي العالمي بما يخدم تطلعات الشعوب النامية. ولعل المشاركة المصرية المستمرة تعكس حرصًا على طرح قضايا القارة ومطالبها العادلة في المحافل الكبرى، خاصة في ظل التقارب الاستراتيجي الكبير الذي شهدته العلاقات المصرية الفرنسية مؤخرًا، وتطابق الرؤى حول ضرورة استقرار منطقة الساحل والصحراء ومكافحة الإرهاب.

ويتمثل العائد المباشر على مصر من التواجد في هذا المحفل الدولي في تعزيز فرص الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الفرنسية والأوروبية إلى السوق المحلية، فضلًا عن تنسيق المواقف بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي وضمان تمثيل عادل للقارة، وهو ما يتجلى من المشاركة المصرية الرفيعة في قمة نيروبي 2026، حيث تواصل القاهرة مساعيها لترسيخ مفهوم «الشراكة بين الند للند» بدلًا من علاقة المانح والمتلقي القديمة.

وبالنظر إلى تاريخ المشاركة المصرية، نجد أن القاهرة كانت حاضرة بقوة في معظم دورات القمة منذ انضمامها الرسمي للمنظمة الفرنكوفونية عام 1970، وشاركت مصر في القمم المتعاقبة بتمثيل رفيع المستوى، وصولًا إلى الدور المحوري للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شارك في عدة دورات هامة، أبرزها قمة نيس 2010 وقمة باريس 2013، ثم قمم 2017 و2021، وصولًا إلى المشاركة الحالية في قمة نيروبي 2026، مما يؤكد أن مصر باتت رقمًا صعبًا في معادلة العلاقات الأفريقية الدولية، وركيزة أساسية لأي استقرار تنشده القارة في المستقبل.

وتُعد أيضًا المشاركة المصرية في هذه القمة نقلة استراتيجية تتجاوز مجرد الحضور الدبلوماسي إلى مرحلة صياغة السياسات القارية، حيث يمكن الاستفادة منها عبر عدة مسارات حيوية، أولها العمل على تحويل التعهدات الفرنسية إلى مشروعات صناعية ملموسة على الأرض المصرية من خلال توطين التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل الذكي، مما يجعل مصر مركزًا للتصدير نحو الأسواق الأفريقية المستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة القارية.

كما تبرز أهمية قيادة مصر لمبادرة دولية تهدف إلى إعادة هيكلة الديون الأفريقية وتحويلها إلى استثمارات خضراء بالتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية، مما يخفف الأعباء المالية عن كاهل الدول النامية ويفتح آفاقًا لتمويل مشاريع التنمية المستدامة. وفي السياق الأمني والسياسي، تستطيع القاهرة استثمار تقاربها مع باريس لتعزيز المقاربة التنموية في منطقة الساحل والصحراء وربط ملف مكافحة الإرهاب بملف التنمية البشرية وتوفير فرص العمل للشباب لقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة.

وبالتوازي مع ذلك، تسعى الرؤية المصرية لترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي لتداول الطاقة من خلال الربط الكهربائي وتصدير الهيدروجين الأخضر، مما يمنح مصر ثقلًا تفاوضيًا يضمن وضع الأولويات الأفريقية في صدارة الأجندة الدولية، ويمهد الطريق لتحقيق شراكة عادلة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بعيدًا عن الأنماط التقليدية القديمة.

القمة الأفريقية الفرنسية القارة السمراء القوى الدولية العاصمة الفرنسية باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى ؟ وموعد الزيادة الجديدة

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

"غير مقبول على الإطلاق".. سر هبوط أسعار الذهب الآن في الأسواق

الذهب

إداله دهب بـ10 مليون ومخدش جنيه واحد | قصة صادمة لـ كمين جواهرجي الإسكندرية

اللواء سمير فرج

ساعات حاسمة في المنطقة .. سمير فرج يكشف عن تطور مفاجئ يغير مسار الحرب

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

ترشيحاتنا

مشروع

إقبال قوي على مشروع «ذا سباين».. 65% من مستهدف العام الأول يتحقق في أسبوعين

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار : مصر تستقبل أجانب من 179 دولة .. ونطبق سياسات ترويجية لكل سوق

البابا تواضروس

البابا تواضروس يكشف للتليفزيون الكرواتي أسرار التحول من صيدلي إلى قائد روحي

بالصور

نصائح مُنتشرة عن نوم الأطفال الرضّع قد تؤدي لموت مُفاجئ .. احترسي

نصائح خطيرة عن نوم الأطفال الرضع تعرضهم للموت المفاجئ
نصائح خطيرة عن نوم الأطفال الرضع تعرضهم للموت المفاجئ
نصائح خطيرة عن نوم الأطفال الرضع تعرضهم للموت المفاجئ

طريقة عمل عصير العنب بالليمون.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل عصير العنب بالليمون
طريقة عمل عصير العنب بالليمون
طريقة عمل عصير العنب بالليمون

6 علامات تحذيرية لحصوات الكلى .. متى يتحوّل الألم إلى خطر يُهدّد صحتك؟

كيف تتكون حصوات الكلى؟
كيف تتكون حصوات الكلى؟
كيف تتكون حصوات الكلى؟

نشرة المرأة والمنوعات | إهمال علاج اللثة يهددك بمضاعفات خطيرة .. أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

اليوتيوبر التركي روحي جينيت

حضر الفرح بعد الهروب من السفينة حاملة هانتا.. ظهور مُفاجئ لـ «روحي جينيت» يُثير الغضب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

المزيد