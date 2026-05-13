عمرو الحديدي: الزمالك سيتوّج بالدوري.. ونجاح «إدوارد» سيكون كاملًا حال الجمع بين الدوري والكونفدرالية

أكد عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، أنه كان يثق في قدرة معتمد جمال على قيادة نادي الزمالك إلى بر الأمان خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التتويج ببطولة الكونفدرالية سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في ختام منافسات الدوري الممتاز.

وقال الحديدي، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الزمالك، إن الزمالك نجح مؤخرًا في تطبيق شعار «الكسبان مستمر»، موضحًا أن سلسلة الانتصارات المتتالية منحت اللاعبين ثقة كبيرة داخل الملعب، وهو ما انعكس على النتائج والأداء.

وأضاف أن الأهلي قادر على تحقيق الفوز أمام المصري البورسعيدي في الجولة الأخيرة، كما توقع فوز بيراميدز على سموحة، مؤكدًا أن السيناريو الطبيعي يتمثل في انتصار ثلاثي القمة خلال الجولة الختامية من الدوري.

وأشار الحديدي إلى أن علي ماهر يمتلك فرصة تاريخية لفرض شخصيته بقوة على الساحة الرياضية خلال مواجهة الزمالك، معتبرًا أن اللقاء سيكون اختبارًا مهمًا له أمام فريق ينافس على اللقب.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالتأكيد على أن تتويج الزمالك بلقبي الدوري والكونفدرالية سيجعل تجربة جون إدوارد ناجحة بنسبة 100%، موضحًا أن العمل بهدوء كان السر الحقيقي وراء نجاحه، كما توقع في النهاية تتويج الزمالك بلقب الدوري، على أن يحل الأهلي في مركز الوصيف.