محمود متولي يكشف نقاط ضعف اتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة الزمالك

أكد محمود متولي، أستاذ التدريب الرياضي، أن الكرة الجزائرية تميل في أسلوبها إلى مدارس قريبة من الكرة البرتغالية أو الفرنسية، والتي لا تعتمد بشكل أساسي على الاستحواذ، مشيرًا إلى أن هذا النمط ظهر بوضوح في أداء اتحاد العاصمة.

وأوضح متولي، خلال تصريحاته عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، أن اتحاد العاصمة اعتمد بشكل كبير على الكرات الطولية في مباراة الذهاب، مستفيدًا من هذا الأسلوب في تحقيق أفضلية نسبية خلال اللقاء.

وأضاف أن نادي الزمالك يجب أن يدخل مباراة الإياب بأسلوب يعتمد على الضغط المتقدم وعدم فقدان الكرة في مناطق الخطورة، مع ضرورة البحث عن هدف مبكر لتغيير شكل المباراة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود نقاط ضعف في خط دفاع اتحاد العاصمة يمكن استغلالها لتحقيق الفوز.