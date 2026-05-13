إقبال قوي على مشروع «ذا سباين».. 65% من مستهدف العام الأول يتحقق في أسبوعين

أحمد عبد القوى

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحقيق مشروع "ذا سباين" مبيعات قوية تجاوزت 30 مليار جنيه خلال 15 يومًا فقط من إطلاقه الرسمي، بما يمثل أكثر من 65% من المبيعات المستهدفة خلال العام الأول، في مؤشر يعكس قوة الطلب المحلي وتميز المنتج العقاري الذي تقدمه المجموعة.

وكانت المجموعة قد أطلقت مشروع "ذا سباين" عقب نهاية الربع الأول من عام 2026، باعتباره مدينة معرفية متكاملة (Cognitive City) ومحورًا موحدًا للسكن العصري المستدام والأعمال والتسوق والترفيه والابتكار داخل مدينتي، حيث يجري تطوير المشروع ضمن إطار منطقة استثمارية خاصة (SIZ) ومنطقة اقتصادية حرة.

وأكدت المجموعة أن المشروع صُمم ليكون وجهة مركزية حضرية من الجيل الجديد، ومركزًا عمرانيًا رئيسيًا لشرق القاهرة والعاصمة الجديدة، بما يعكس توجه المجموعة نحو تطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات تجمع بين الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية ضمن نموذج تنموي حديث.

وأوضحت أن الإقبال الكبير على المشروع منذ الأيام الأولى للإطلاق يعكس الثقة القوية في العلامة التجارية للمجموعة، إلى جانب نجاحها في تقديم منتج عقاري متكامل يلبي احتياجات مختلف الشرائح المستهدفة، مدعومًا بالبنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي داخل مدينتي.

وأضافت المجموعة أن مشروع "ذا سباين" يمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو نشاطها العقاري خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن تتجاوز إجمالي مبيعات المشروع 1.7 تريليون جنيه على مدار دورة تطويره، بما يجعله واحدًا من أكبر المشروعات متعددة الاستخدامات في السوق المصرية.

كما يُنتظر أن يسهم المشروع بصورة جوهرية في تعزيز منصة الدخل المتكرر التابعة للمجموعة، من خلال محفظة ضخمة من الأصول المدرة للدخل تشمل المساحات التجارية والإدارية، وأصول التجزئة، والضيافة، والترفيه، والخدمات المختلفة.

وأشارت المجموعة إلى أن التطوير المرحلي لمشروع "ذا سباين" سيؤدي إلى توسيع قاعدة الأصول التشغيلية طويلة الأجل، بما يدعم وضوح الرؤية المستقبلية للأرباح ويعزز استدامة التدفقات النقدية.

وتوقعت المجموعة أن يحقق المشروع، عند اكتماله ووصوله إلى مرحلة التشغيل الكامل، إيرادات متكررة تتجاوز 50 مليار جنيه سنويًا، بما يمثل إضافة قوية لمنظومة الدخل المتكرر التي تعمل المجموعة على التوسع فيها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن النجاح السريع الذي حققه "ذا سباين" منذ إطلاقه يعكس قوة الرؤية الاستراتيجية للمجموعة، وقدرتها على تطوير مشروعات عمرانية متكاملة تتماشى مع المتغيرات الحديثة في أنماط الحياة والأعمال، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على المجتمعات الذكية متعددة الاستخدامات.

نصائح خطيرة عن نوم الأطفال الرضع تعرضهم للموت المفاجئ

طريقة عمل عصير العنب بالليمون

كيف تتكون حصوات الكلى؟

نشرة المرأة والمنوعات

