نجاة 10 أشخاص بعد تحطّم طائرة صغيرة قبالة سواحل فلوريدا

نجحت فرق الإنقاذ في انتشال جميع ركاب طائرة صغيرة تحطمت، الثلاثاء، في المياه القريبة من جزر البهاما على بُعد نحو 130 كيلومترًا قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.



وأوضحت هيئة التحقيق في حوادث الطيران بالبهاما أن قائد الطائرة أطلق نداء استغاثة مُعلنًا حالة طوارئ قبل انقطاع الاتصال بالطائرة بعد وقت قصير، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ واسعة بمشاركة خفر السواحل الأمريكي وعدد من الجهات البهامية.

ودفعت قوات خفر السواحل الأمريكية بطائرة من طراز “سي-27” للمشاركة في عمليات البحث عن الطائرة المنكوبة، وهي من طراز “بيتشكرافت 300 كينج إير” ذات المحرك التوربيني.



وأكدت السلطات إنقاذ الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة، حيث جرى نقلهم لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف أسباب الحادث.