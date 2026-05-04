بسبب الأمطار الغزيرة.. غرق شخصين في ولاية فلوريدا الأمريكية

كشفت السلطات المحلية في ولاية فلوريدا الأمريكية، عن غرق شخصين في الولاية، بعد أيام من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية وحالة البحر المضطربة.

وشهدت مناطق وسط فلوريدا وساحلها المطل على خليج المكسيك هطول أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، بما في ذلك مدينتا "تامبا" و"لارجو".

وأنقذت السلطات المحلية طفلًا يبلغ من العمر 12 عامًا وأخرجته من مياه البحر إلى الشاطئ سالمًا، بينما وُجد شاب يبلغ من العمر 17 عامًا فاقدًا للوعي، وأُعلن عن وفاته لاحقًا في أحد مستشفيات المدينة.

وفي حادثة أخرى، غرقت امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا على شاطئ محلي آخر، بعد أن جرفتها تيارات السحب.