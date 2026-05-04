أسيوط.. تسريع وتيرة ملف التصالح ومواصلة حملات طرق الأبواب بقرى البداري

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أهمية الإسراع في إنجاز ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، من خلال تذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لهم، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن في آن واحد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، تواصل تنفيذ حملات "طرق الأبواب" بعدد من قرى المركز، بهدف تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، وتعريفهم بالتيسيرات التي أقرتها الدولة لتسهيل هذا الملف الحيوي.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات تستهدف التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع الوعي بأهمية التصالح، والرد على الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات المطلوبة وخطوات التقديم، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز وزيادة نسب الإقبال، وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز، ومديري إدارتي المتابعة وشؤون البيئة، إلى جانب مسؤولي الإشغالات بالوحدة المحلية.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة التعامل بحسم مع غير الجادين والمخالفين، بالتوازي مع المتابعة اليومية الميدانية، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم أدوات النجاح في هذا الملف، ويسهم بشكل فعال في تحقيق المستهدفات المطلوبة.

ولفت محافظ أسيوط إلى استمرار تنفيذ حملات التوعية وطرق الأبواب بمختلف القرى، حتى الانتهاء الكامل من ملف التصالح، باعتباره أحد الملفات التنفيذية ذات الأولوية، لما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حق الدولة.