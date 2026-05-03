قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف كان الرسول يصلي صلاة العشاء؟.. بـ 18 خطوة تفوز بثوابها كاملا
رحل إلى ابنته حبيبته.. أنوشكا: هاني شاكر كان إنسانًا في منتهى الرقي والهدوء
أخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم
نقيب الأطباء: نظام الطيبات خطر على صحة الإنسان
حمزة العيلي يكشف صعوبات دوره في حكاية نرجس
أسامة كمال: الطاقة الشمسية لم تعد خيارًا.. وتنويع المصادر ضرورة لحماية الاقتصاد
بعد جدل نظام الطيبات.. متحدث الصحة يكشف أسباب سحب ترخيص مزاولة المهنة
تفاصيل أزمة رونالدو في السعودية .. ماذا حدث؟
ريال بيتيس يحقق فوزا كبيرا علي ريال أوفييدو بثلاثي نظيفة في الليجا
أستاذ التفسير بالأزهر: البرق آية كونية من آيات الله لا يملك البشر التحكم فيها
حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انضمام متسابق دولة التلاوة واعتماده قارئًا رسميًا.. أوقاف أسيوط تواصل المقرأة النموذجية بالجامع البقلي

أوقاف أسيوط تواصل المقرأة النموذجية بالجامع البقلي وسط حضور واسع
أوقاف أسيوط تواصل المقرأة النموذجية بالجامع البقلي وسط حضور واسع
إيهاب عمر

واصلت مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الأحد، تنظيم فعاليات المقرأة النموذجية بالمسجد الجامع البقلي غرب المحافظة، حيث عقدت الجلسة الأسبوعية اليوم بمشاركة نخبة من القراء، وسط حضور كبير من رواد المسجد ومحبي القرآن الكريم، في إطار خطة الوزارة لنشر التلاوة الصحيحة وتعزيز الدور التعليمي للمساجد.
وشهدت المقرأة خلال انعقادها انضمام فضيلة الشيخ عطية الله رمضان، أحد المتسابقين في برنامج «دولة التلاوة»، كقارئ وعضو رسمي بالمقرأة النموذجية، كما تم اعتماده قارئًا للسورة بالمسجد الجامع البقلي، في خطوة تعكس توجه مديرية أوقاف أسيوط نحو استقطاب الأصوات المتميزة ودعم الكفاءات القرآنية.

تأتي هذه الفعاليات برعاية الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وإشراف الدكتور أحمد الخطيب، مدير الدعوة بالمديرية، ومتابعة الشيخ أسامة عبد الفتاح محمد، مدير شئون القرآن الكريم، في إطار منظومة عمل متكاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء القرآني داخل المساجد.


وتميزت الجلسة الأسبوعية للمقرأة بالتزام المشاركين بأحكام التلاوة والتجويد، مع تنوع القراءات بين رواية حفص عن عاصم ورواية ورش عن نافع، وهو ما يعكس المستوى المتقدم لأعضاء المقرأة وحرصهم على إتقان الأداء وفق القواعد الصحيحة.
ويُعرف الشيخ عطية الله رمضان بعذوبة صوته وتمكنه من أحكام التلاوة، ويُعد انضمامه إضافة قوية للمقرأة النموذجية التي تضم مجموعة من أبرز قراء المحافظة، وتسهم بشكل فعال في إعداد جيل متمكن من تلاوة القرآن الكريم.
وخلال الفترة الأخيرة، أصبحت المقرأة النموذجية بالجامع البقلي مقصدًا لعدد كبير من الشباب والنشء الراغبين في تعلم التلاوة الصحيحة، وهو ما يعكس نجاح خطة وزارة الأوقاف في إعادة الدور التعليمي للمساجد وتفعيل الأنشطة القرآنية بها.
وتعمل مديرية أوقاف أسيوط على دعم المقارئ النموذجية بالمساجد الكبرى، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة من إدارة شئون القرآن الكريم، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الأعضاء وتنمية مهاراتهم في التلاوة والتجويد.


وأكدت المديرية استمرار جهودها في خدمة القرآن الكريم وأهله، والعمل على تأهيل كوادر قرآنية متميزة قادرة على تمثيل محافظة أسيوط بصورة مشرفة، بما يحقق رسالة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الدينية الصحيحة داخل المجتمع.

مديرية أوقاف أسيوط المقرأة النموذجية المسجد الجامع البقلي رواد المسجد القرآن الكريم نشر التلاوة الصحيحة دولة التلاوة تلاوة القرآن الكريم الفكر الوسطي رسالة وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

ترشيحاتنا

الأنبا فام

مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا يناقش ترتيبات الخدمة الرعوية في اجتماعه الدوري

محمود سعد

استجابة لقرار الأعلى للإعلام.. محمود سعد يحذف حلقة ضياء العوضي

الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح نشطة تضرب البلاد غدا واضطراب الملاحة الجوية والبحرية

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد