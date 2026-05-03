انضمام متسابق دولة التلاوة واعتماده قارئًا رسميًا.. أوقاف أسيوط تواصل المقرأة النموذجية بالجامع البقلي

واصلت مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الأحد، تنظيم فعاليات المقرأة النموذجية بالمسجد الجامع البقلي غرب المحافظة، حيث عقدت الجلسة الأسبوعية اليوم بمشاركة نخبة من القراء، وسط حضور كبير من رواد المسجد ومحبي القرآن الكريم، في إطار خطة الوزارة لنشر التلاوة الصحيحة وتعزيز الدور التعليمي للمساجد.

وشهدت المقرأة خلال انعقادها انضمام فضيلة الشيخ عطية الله رمضان، أحد المتسابقين في برنامج «دولة التلاوة»، كقارئ وعضو رسمي بالمقرأة النموذجية، كما تم اعتماده قارئًا للسورة بالمسجد الجامع البقلي، في خطوة تعكس توجه مديرية أوقاف أسيوط نحو استقطاب الأصوات المتميزة ودعم الكفاءات القرآنية.

تأتي هذه الفعاليات برعاية الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وإشراف الدكتور أحمد الخطيب، مدير الدعوة بالمديرية، ومتابعة الشيخ أسامة عبد الفتاح محمد، مدير شئون القرآن الكريم، في إطار منظومة عمل متكاملة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء القرآني داخل المساجد.



وتميزت الجلسة الأسبوعية للمقرأة بالتزام المشاركين بأحكام التلاوة والتجويد، مع تنوع القراءات بين رواية حفص عن عاصم ورواية ورش عن نافع، وهو ما يعكس المستوى المتقدم لأعضاء المقرأة وحرصهم على إتقان الأداء وفق القواعد الصحيحة.

ويُعرف الشيخ عطية الله رمضان بعذوبة صوته وتمكنه من أحكام التلاوة، ويُعد انضمامه إضافة قوية للمقرأة النموذجية التي تضم مجموعة من أبرز قراء المحافظة، وتسهم بشكل فعال في إعداد جيل متمكن من تلاوة القرآن الكريم.

وخلال الفترة الأخيرة، أصبحت المقرأة النموذجية بالجامع البقلي مقصدًا لعدد كبير من الشباب والنشء الراغبين في تعلم التلاوة الصحيحة، وهو ما يعكس نجاح خطة وزارة الأوقاف في إعادة الدور التعليمي للمساجد وتفعيل الأنشطة القرآنية بها.

وتعمل مديرية أوقاف أسيوط على دعم المقارئ النموذجية بالمساجد الكبرى، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة من إدارة شئون القرآن الكريم، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الأعضاء وتنمية مهاراتهم في التلاوة والتجويد.



وأكدت المديرية استمرار جهودها في خدمة القرآن الكريم وأهله، والعمل على تأهيل كوادر قرآنية متميزة قادرة على تمثيل محافظة أسيوط بصورة مشرفة، بما يحقق رسالة وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الدينية الصحيحة داخل المجتمع.