قادمة من الأرجنتين .. وفاة شخصين بفيروس هانتا على متن السفينة إم في هونديوس

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” وفاة شخصين على الأقل بسبب تفشي مشتبه به لفيروس هانتا على متن السفينة إم في هونديوس المتجهة من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر.

وفي سياق أخر ؛ كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن دولة زامبيا تشهد ارتفاعا حادا ومفاجئا في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، في تحول ينذر بانتكاسة صحية خطيرة، وذلك بعد عام واحد فقط من خفض الولايات المتحدة مساعداتها لبرامج العلاج والوقاية التي كانت تُعد ركيزة أساسية في مواجهة الوباء.



في بلدة مبونغوي شمال البلاد، تكشف الأرقام حجم الأزمة؛ فبعد أن كانت الحالات تسجل بمعدل حالة أو حالتين شهريًا، قفز العدد إلى 28 حالة في يناير، و28 أخرى في فبراير، ثم 7 حالات إضافية في مارس، هذا الارتفاع السريع يعكس تراجعا واضحا في فعالية النظام الصحي الذي كان يومًا ما نموذجًا ناجحًا في مكافحة المرض.