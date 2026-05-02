أستاذ جهاز هضمي يحذر من نظام الطيبات: مرضى وقفوا علاج فيروس سي إنزيمات الكبد ارتفعت

أكد الدكتور هشام الخياط أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن هناك بعض المرضى أوقفوا علاج فيروس سي على أساس أنها أدوية كيماوية كما قال ضياء العوضي لكن إنزيمات الكبد ارتفعت وحدثت مشاكل طبية .



وقال هشام الخياط في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" آلاف المصريين ماشيين على نظام الطيبات وإحنا خايفين عليهم".



وتابع هشام الخياط :" ضياء العوضي تم فصله من جامعة عين شمس قبل قرار نقابة الأطباء بشطبه من سجلتها ".



وأكمل هشام الخياط :" التغذية والدواء يسيران معا لعلاج الأمراض"، مضيفا:" في أمراض الكبد والسكر يكون لدينا تعديل في نظام حياة المريض ويمارس الرياضة ويشرب مياه ويتبع نظام غذائي بالإضافة إلى الحصول على الدواء ".