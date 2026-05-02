كلام فارغ وهراء.. أحمد موسى يطالب الأعلى لتنظيم الإعلام بحذف فيديوهات ضياء العوضي

طالب الإعلامي احمد موسى، رئيس المجلس الأعلى للإعلام بحذف جميع فيديوهات ضياء العوضي من مواقع التواصل والقنوات .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أرجو من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسح هذه الفيديوهات لأنها ليست حقيقية ".

وتابع أحمد موسى :" هناك انتشار لظاهرة الدجل الطبي على مواقع التواصل الاجتماعي وهناك معلومات مغلوطة ترتبط بصحة المصريين .



وأكمل موسى :"تلقيت تقريرا من أطباء متخصصين في جامعة هارفرد وقالوا ان اللي بيقولوا ضياء العوضي كلام فارغ وهراء".

