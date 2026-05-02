نجوى فؤاد عن وفاة سهير زكي : حاولت التواصل معاها ومعرفتش | خاص

أعربت الفنانة نجوى فؤاد عن حزنها الشديد لرحيل الراقصة سهير زكي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، مشيرة إلى أنها فقدت واحدة من أبرز رموز الرقص الشرقي في مصر.

وأضافت نجوى فؤاد في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أنها كانت تحاول التواصل مع الراحلة خلال الفترة الماضية، لكنها لم تتمكن من ذلك، مؤكدة أنها لم تلتقِ بها منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وأشارت إلى أن العلاقة بينهما كانت قائمة على الود والاحترام الفني، لافتة إلى أنها كانت تقدر مكانتها الكبيرة في تاريخ الرقص الشرقي ، واصفة إياها بأنها واحدة من أهم نجماته.

وأضافت نجوى فؤاد أن الراحلة سهير زكي كانت خلال فترة عملها الفنية تحب الحياة الأسرية وتُقدّرها، وكانت تحرص على إنهاء أعمالها والعودة إلى منزلها لقضاء وقتها مع أسرتها وزوجها، مؤكدة أنها كانت تميل دائمًا للاستقرار الأسري حتى أثناء مشوارها الفني.

وفاة سهير زكي

أعلن الإعلامي ممدوح موسي وفاة الفنانة سهير زكي اليوم ، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية خلال الفترة الماضية.

وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك: “البقاء لله فى وفاة الفنانة سهير زكي الله يرحمها ويغفرلها ويصبر أهلها وكل محبيها”.

وعلم صدى البلد ، أن حالة الفنانة سهير زكى الصحية شهدت انتكاسة فى الفترة الأخيرة نتيجة تعرضها الى جفاف حاد وهو ما دفع اسرتها لنقلها الى المستشفى إلى أن توفيت.