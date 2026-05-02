الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أطعمة تحميك من الزهايمر وتعزز صحة الدماغ .. قائمة يجب إضافتها لنظامك الغذائي

أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف
آية التيجي

كشفت تقارير صحية جديدة أن بعض الأطعمة اليومية قد تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر، خاصة عند اتباع نظام غذائي متوازن يعتمد على مكونات طبيعية غنية بالعناصر الغذائية.

وبحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أوضحت أخصائية التغذية باميلا نيسيفيتش-بيدي أن النظام الغذائي المعروف باسم MIND Diet يعد من أفضل الأنظمة الغذائية الداعمة لصحة الدماغ، حيث يجمع بين حمية البحر المتوسط ونظام DASH الشهير لخفض ضغط الدم.

وأكدت الدراسات أن الالتزام بهذا النظام قد يقلل خطر الإصابة بألزهايمر بنسبة تصل إلى 53%، كما قد يبطئ شيخوخة الدماغ بما يقارب عامين ونصف.

ويركز نظام Mind الغذاىي على تناول أطعمة ثبت ارتباطها بتحسين الذاكرة وتقوية الوظائف الإدراكية، مع تقليل الأطعمة المصنعة والمشبعة بالدهون الضارة.

- الخضروات الورقية:
مثل السبانخ والكرنب والخس، وهي غنية بحمض الفوليك وفيتامين K، مما يدعم الذاكرة ويحافظ على الخلايا العصبية.

- التوت بأنواعه:
مثل التوت الأزرق والفراولة، لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية تقلل الالتهابات وتحمي الدماغ.

- المكسرات:
خصوصًا الجوز واللوز، لاحتوائها على الدهون الصحية وأحماض أوميجا 3 المفيدة للمخ.

ـ الحبوب الكاملة:
مثل الشوفان، الأرز البني، والكينوا، حيث تساعد في استقرار السكر بالدم وتحسين التركيز.

- الأسماك الدهنية:
مثل السلمون والماكريل والسردين، وهي مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الضرورية لصحة الأعصاب.

- زيت الزيتون:
يعد من أهم الدهون الصحية التي تساعد في تقليل الالتهابات ودعم وظائف الدماغ.

- البقوليات:
مثل الفول والعدس والحمص، لاحتوائها على البروتين النباتي والألياف.

- الدواجن:
مثل الدجاج والديك الرومي، كمصدر بروتين قليل الدهون.

أطعمة تزيد خطر الخرف يجب تقليلها

وحذرت أخصائية التغذية من الإفراط في تناول:
الوجبات السريعة
الأطعمة المقلية
اللحوم المصنعة
الحلويات والمخبوزات
الزبدة والسمن الصناعي
الأطعمة فائقة المعالجة

إذ ترتبط هذه الأطعمة بارتفاع الالتهابات، وزيادة مقاومة الإنسولين، وارتفاع ضغط الدم، وهي عوامل قد تسرّع التدهور المعرفي.

السكر وتأثيره على الدماغ

وأشارت التقارير إلى أن الارتفاع والانخفاض الحاد في سكر الدم قد يؤثر سلبًا على التركيز والذاكرة، وقد يزيد مع الوقت من خطر الإصابة بألزهايمر، لذلك يُنصح بتناول الكربوهيدرات مع البروتين والألياف لتقليل تقلبات السكر.

نصائح يومية لحماية الدماغ

ـ تناول الخضروات يوميًا
ـ استبدال الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة
ـ تناول السمك مرة أسبوعيًا على الأقل
ـ استخدام زيت الزيتون بدل الدهون المشبعة
ـ تقليل السكريات والمصنعات
ـ ممارسة الرياضة والنوم الجيد

