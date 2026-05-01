قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوراق وشروط التقدم ببحث اجتماعي لسداد المصروفات الدراسية بالجامعات | خاص
محامي الطبيب ضياء العوضي يشرح كيفية استخراج الجثمان وتشريحه في المقابر.. كواليس مثيرة
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات الاتحاد الأوروبي المستوردة
إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي داخل عقار بمحرم بك
دعاء للميت أخر ساعة اليوم الجمعة.. 3 كلمات تجعله في ضيافة الرحمن
البنوك المركزية الكبرى: رفع أسعار الفائدة بات وشيكا
3 أشهر جديدة لضبط السوق .. وزير الاستثمار يقرر مد حظر تصدير السكر
رسائل قوية من أحمد موسى قبل لقاء القمة: الليلة مباراة لها طعم مختلف
البيت الأبيض: أمر تنفيذي بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوبا
هنمشيك من الشقة .. تاجر أجهزة كهربائية يستغيث من تهديدات مستمرة وتحطيم شقته في مدينة نصر
هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
آية التيجي

حذرت دراسة علمية حديثة من أن السجائر الإلكترونية (الفيب) قد ترفع خطر الإصابة بالسرطان، رغم أنها لا تزال أقل ضررًا من تدخين السجائر التقليدية، ما يفتح بابًا جديدًا للنقاش حول أمان هذه المنتجات التي يستخدمها الملايين حول العالم.

الفيب ليس آمنًا تمامًا

وبحسب باحثين من University of Canterbury في New Zealand، فإن استنشاق الأبخرة الناتجة عن أجهزة الفيب قد يعرض المستخدمين لمواد كيميائية مرتبطة بأمراض خطيرة، من بينها سرطانات الرئة والأنف، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكدت الدراسة أن السجائر الإلكترونية لا تحتوي على القطران وأول أكسيد الكربون الموجودين في السجائر العادية، لكنها قد تحتوي على مواد ضارة أخرى مثل:
مادة الفورمالديهايد المرتبطة بالسرطان
جزيئات معدنية دقيقة
مواد مهيجة للجهاز التنفسي
مركبات قد تؤثر على الحمض النووي للخلايا

وأشار الباحثون إلى أن تطور السرطان قد يستغرق 15 عامًا أو أكثر بعد التعرض لهذه المواد، لذلك لا تزال الآثار طويلة المدى بحاجة إلى مزيد من المتابعة.

هل الفيب أخطر من السجائر؟

رغم التحذيرات، أوضحت الدراسة أن التدخين التقليدي ما زال الأخطر بكثير، لأن السجائر العادية تنتج مستويات أعلى من المواد السامة مثل:
الأكروولين المرتبط بتلف الرئة والقلب
الأسيتالديهيد المرتبط بزيادة خطر السرطان
آلاف المواد الكيميائية السامة الأخرى الناتجة عن الاحتراق

لذلك يرى الباحثون أن استخدام الفيب كوسيلة للإقلاع عن التدخين قد يكون أقل ضررًا من الاستمرار في السجائر.

تحذير من الاستخدام الترفيهي

وقال الباحثون إن استخدام الفيب من دون سبب طبي أو بهدف الترفيه فقط "يزيد المخاطر الصحية دون فائدة واضحة"، خاصة مع انتشار النكهات الجذابة بين الشباب والمراهقين.

أضرار أخرى للسجائر الإلكترونية

وأشارت أبحاث سابقة إلى أن الفيب قد يرتبط أيضًا بـ:
ارتفاع ضغط الدم
زيادة خطر النوبات القلبية
أمراض الرئة المزمنة
الإدمان بسبب النيكوتين
التهابات الفم والجهاز التنفسي

نصيحة الخبراء

وينصح الأطباء بما يلي:
غير المدخنين: لا تبدأ باستخدام الفيب.
المدخنون: إذا استخدمته للإقلاع، فليكن مؤقتًا وتحت خطة واضحة للتوقف.
الشباب والمراهقون: تجنبوه تمامًا بسبب خطر الإدمان وتأثيراته المحتملة.

