15 دقيقة ..التعادل السلبي مستمر بين الأهلي والزمالك وفرصة مهدرة من منسي

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك دون أهداف، وكاد الفارس الأبيض أن يتقدم عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة 4 من عمر اللقاء بعد تسديدة مميزة اعتلت مرمي مصطفي شوبير.

بتدأت المباراة بتحفظ من الفريقين خلال الدقائق الأولي من عمر اللقاء، رغم الضغط العالي الذي بدأ به النادي الأهلي اللقاء.

وكاد ناصر منسي أن يتقدم للزمالك في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعد تسديدة ضعيفة علي مرمي مصطفي شوبير.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسين مرعي، هادي رياض، أحمد رمضان بيكهام، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

بدلاء الأهلي

محمد الشناوي، محمد علي بن رمضان، محمد شريف، محمد شكري، أليو ديانج، أحمد عيد، أحمد سيد زيزو، عمرو الجزار، مروان عثمان.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد فتوح، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، ناصر منسي، عدي الدباغ.

بدلاء الزمالك

محمد عواد، السيد أسامة، محمد إبراهيم، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، أحمد ربيع، محمد السيد، آدم كايد، شيكو بانزا، سيف الجزيري.

وضع الفريقين في جدول الدوري

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة من 23 مباراة، بعدما حقق 15 انتصاراً و5 تعادلات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 37 هدفاً واستقبلت شباكه 14 هدفاً.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 23 مباراة، بعد تحقيق 12 فوزاً و8 تعادلات و3 هزائم، سجل خلالها لاعبوه 36 هدفاً مقابل 24 هدفاً في شباكه.

