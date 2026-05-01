أوراق وشروط التقدم ببحث اجتماعي لسداد المصروفات الدراسية بالجامعات | خاص
محامي الطبيب ضياء العوضي يشرح كيفية استخراج الجثمان وتشريحه في المقابر.. كواليس مثيرة
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات الاتحاد الأوروبي المستوردة
إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي داخل عقار بمحرم بك
دعاء للميت أخر ساعة اليوم الجمعة.. 3 كلمات تجعله في ضيافة الرحمن
البنوك المركزية الكبرى: رفع أسعار الفائدة بات وشيكا
3 أشهر جديدة لضبط السوق .. وزير الاستثمار يقرر مد حظر تصدير السكر
رسائل قوية من أحمد موسى قبل لقاء القمة: الليلة مباراة لها طعم مختلف
البيت الأبيض: أمر تنفيذي بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوبا
هنمشيك من الشقة .. تاجر أجهزة كهربائية يستغيث من تهديدات مستمرة وتحطيم شقته في مدينة نصر
هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور
طبيب نفسي في محاكمة مارادونا: كان يحتاج برنامجا علاجيا صارما يمنعه من تناول الكحول

ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن طبيبا نفسيا متهما في قضية وفاة دييجو مارادونا أبلغ محكمة أرجنتينية أمس الخميس، بأن أسطورة كرة القدم الراحل كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب ولديه نزعة نرجسية، مؤكدا أنه كان بحاجة إلى برنامج علاجي صارم يمنعه من تناول الكحول بشكل كامل.

ويواجه الطبيب كارلوس دياز، البالغ من العمر 34 عاما، تهمة القتل غير العمد بسبب الإهمال، على خلفية وصفه دواء غير مناسب، وهو واحد من سبعة متهمين توجه إليهم اتهامات بتحمل المسؤولية الجنائية عن وفاة قائد المنتخب الأرجنتيني السابق ومدربه الوطني.

ونقلت صحيفة (إل كلارين) عن دياز قوله أمام المحكمة في بوينس أيرس "كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب والنرجسية. كان قادرا على إخضاع بلد بأكمله، لكن كأسا واحدة من الكحول كانت كفيلة بإسقاطه".

وأوضح دياز أنه التقى مارادونا في 26 أكتوبر تشرين الأول 2020، أي قبل 29 يوما من وفاته، مشيرا إلى أنه وجده حينها يشرب الخمر على أريكة، وفقا لما أوردته صحيفة (لا ناسيون) الأرجنتينية.

وأضاف، حسب الصحيفة نفسها "صدمني المشهد، لأنه كان يشبه والدي تماما، وهو مدمن كحول توفي قبل بضعة أشهر".

وأبلغ دياز المحكمة أنه يعتقد أن مارادونا كان يسعى إلى تغيير نمط حياته، ولذلك صمم برنامجه العلاجي على أساس الامتناع الكامل عن تناول الكحول، وفقا لما نقلته صحيفة (إل كلارين). وأضاف أن تقرير السموم أظهر أن مارادونا توفي بعد مرور 23 يوما على توقفه عن تعاطي المخدرات.

ويُعد مارادونا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، إذ حصد العديد من الألقاب مع أندية بوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي، وقاد منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم عام 1986. وتوفي في 25 نوفمبر تشرين الثاني 2020 عن عمر ناهز 60 عاما، عقب خضوعه لجراحة لإزالة تجمع دموي في الدماغ.

وتنظر المحكمة في ما إذا كان أعضاء الفريق الطبي وفريق الرعاية الخاص به يتحملون مسؤولية جنائية عن وفاته.

وفي السياق نفسه، أدلى جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، وهو متهم آخر في القضية، بشهادته أمس الخميس، قائلا إن العلاج المنزلي الذي خضع له مارادونا كان مناسبا، ولم يكن المقصود به أن يشكل بديلا عن وحدة عناية مركزة، وفقا لما نقلته صحيفة (إل كلارين).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

الطقس في مصر

تقلبات جوية قادمة.. انخفاض مفاجئ في الحرارة| تحذير هيئة الأرصاد

ترشيحاتنا

عمر جابر

القمة تشتعل في ستاد القاهرة.. حضور مكثف وتشكيل ناري للأهلي والزمالك

منتخب مصر للجمباز الإيقاعي الجماعي

منتخب الجمباز الإيقاعي للجماعي للكبار يتوج بذهبية البطولة الافريقية

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش

فرح شعبان تثير تفاعل متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد