إيه الحلاوة دي.. أحمد موسى يشيد بهدف حسين الشحات في شباك الزمالك

أشاد الإعلامي أحمد موسى بأداء نجم النادي الأهلي حسين الشحات؛ بعد هدفه في شباك فريق الزمالك في مباراة القمة، المقامة الآن على استاد القاهرة الدولي.



وكتب أحمد موسى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "الثاني للأهلي .. حسين الشحات.. إيه الحلاوة دي يا جماعة".

فيما أهدر محمود حسن تريزيجيه ركلة جزاء للأهلي أمام الزمالك في الدقيقة 68؛ بعد تصدي مميز من جانب المهدي سليمان حارس مرمى القلعة البيضاء.

وأهدر حسام عبد المجيد ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد تصدي مصطف شوبير لها.

واحتسب حكم مباراة القمة ركلة جزاء لصالح محمود بنتايج في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد عرقلة من هادي رياض.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على الزمالك بهدفين نظيفين عن طريق حسين الشحات وأشرف بن شرقي في القمة 132.

ونجح حسين الشحات لاعب الأهلي في إحراز هدف الأهلي الثاني في مرمي الزمالك في الدقيقة 30 من عمر المباراة.