الأهلي يضرب الزمالك بثلاثية ويشعل الصدارة.. جدول الدوري بعد القمة

حقق الأهلي فوزًا مهمًا على الزمالك بثلاثية نظيفة، ليُعيد نفسه بقوة إلى سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

بن شرقي والشحات يحسمان القمة

سجل أشرف بن شرقي هدفين، وأضاف حسين الشحات الهدف الثالث، ليقودا الأهلي لانتصار مستحق في القمة.

ترتيب الدوري بعد المباراة

الزمالك – 50 نقطة

بيراميدز – 50 نقطة

الأهلي – 47 نقطة

سيراميكا كليوباترا – 43 نقطة

المصري البورسعيدي – 40 نقطة

إنبي – 36 نقطة

سموحة – 31 نقطة

بيراميدز يواصل الضغط على القمة

فاز بيراميدز على إنبي بنتيجة 3-2، ليواصل ملاحقة الزمالك على الصدارة بنفس عدد النقاط.

صراع مشتعل على اللقب

اشتعلت المنافسة بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، في ظل تقارب النقاط قبل الجولات الحاسمة من عمر المسابقة.