الأرصاد: طقس حار يضرب البلاد.. وأمطار رعدية تمتد للقاهرة والصعيد

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بياناً تحذيرياً بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث يشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية. ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، بينما تقفز في جنوب الصعيد لتصل إلى 40 درجة مئوية.

خريطة الأمطار والظواهر الرعدية

أشارت التوقعات إلى فرص سقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى حد الغزارة والرعد أحياناً على مناطق من (السلوم، مطروح، وسيوة).

كما تمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية لتشمل:

السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

مناطق من خليج السويس.

قد تمتد الأمطار مساءً بنسبة حدوث تصل إلى 30% لتشمل مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

تحذير من رياح عاتية وأتربة مثيرة

حذرت الهيئة من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. وأوضح البيان أن هذه الرياح قد تؤدي إلى: تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 1000 متر في مناطق من الصحراء الغربية، شمال ووسط الصعيد، ومناطق من محافظة البحر الأحمر.

وصول سرعة هبات الرياح في تلك المناطق إلى مابين 60 و70 كم/ساعة.

وتناشد الجهات المعنية السائقين على الطرق السريعة والصحراوية توخي الحذر الشديد نظراً لانخفاض الرؤية، مع الالتزام بالسرعات المقررة حفاظاً على سلامة الجميع.