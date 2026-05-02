أحمد جعفر: كل مباراة قادمة لـ الزمالك ستكون بمثابة بطولة خاصة

أكد أحمد جعفر نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الأهلي ظهروا في حالة ارتباك بداية المباراة، وترك الاستحواذ للزمالك وكان يلعب على التحولات، وهو يمتلك حسين الشحات وطاهر بن شرقي

وقال عبر مودرن سبورتس: معتمد جمال أخطأ في مهاجمة الأهلي، كان عليه اغلاق وسط الملعب، واللعب على التحولات مثلما حدث في لقاء بيراميدز.

وأضاف: استقبال الزمالك لهدف بن شرقي مبكرا، ساهم في تغيير الاستراتيجية تماما لجهاز الزمالك، وكان الفريق يستحوذ على الكرة بشكل سلبي.

وتابع: الأهلي اغلق المساحات، ومدربه قام بالدفع باليو ديانج من اجل اغلاق خط الوسط تمامًا، وكانت هناك اخطاء فردية لحسام عبدالمجيد.

وأكمل: الخسارة من الأهلي قد تهز الثقة أحيانًا، لكن تحية الجماهير للاعبين سوف تعيد لهم ثقتهم في أنفسهم، والمباريات المقبلة للزمالك (حياة أو موت) سواء في بطولة الكونفدرالية أو المباراتين المتبقيتين في بطولة الدوري، وكل مباراة ستكون بمثابة بطولة خاصة، وحال الفوز بهما فأن الزمالك سيتأهل لدوري الأبطال ويخوض السوبر الإفريقي.

وزاد: معتمد جمال قادر على تجميع اللاعبين سريعا، ومحمد إسماعيل في الحالة الدفاعية يكون له دور جيد، وهو من احسن اللاعبين في الملعب اليوم.