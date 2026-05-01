الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بقيمة مليون دولار.. جامعة عين شمس تدعو أعضاء هيئة التدريس للتقدم إلى جائزة الكتاب العربي

حسام الفقي

دعت جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس ممن تنطبق عليهم شروط جائزة  الكتاب العربي ومقرها الدوحة إلى سرعة التقدم والاستفادة من هذه الفرصة العلمية المتميزة وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة أمانى أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتُعد جائزة الكتاب العربي جائزة سنوية مقرها مدينة الدوحة بدولة قطر، تُعنى بالكتاب المؤلف باللغة العربية، وتهدف إلى تكريم الباحثين والمؤلفين ودور النشر والمؤسسات الفاعلة في صناعة الكتاب العربي. كما تسعى الجائزة إلى تقدير الأعمال العلمية والفكرية التي تقدم إضافة معرفية حقيقية للثقافة الإنسانية، إلى جانب تشجيع ودعم الناشرين والفاعلين في قطاع النشر، بما يسهم في تطوير صناعة الكتاب العربي وتعزيز قدرته على المنافسة عالميًا.

تفاصيل الجائزة:
•    المقر: الدوحة – دولة قطر 
•    الدورية: سنوية 
•    المجال: الكتاب المؤلف باللغة العربية 
•    الهدف: دعم الإنتاج الفكري العربي وتعزيز حضوره الثقافي والمعرفي عالميًا

•    القيمة الإجمالية: مليون (1,000,000) دولار أمريكي تُوزع على فئتي الجائزة 
 

أولًا: موعد التقديم

•    آخر موعد للتقديم :  28 مايو 2026

ثانيًا: أبرز شروط الترشح (فئة الكتاب المفرد)
•    أن يكون الكتاب مؤلفًا باللغة العربية (لا تُقبل الأعمال المترجمة). 
•    أن يكون قد نُشر خلال السنوات الأربع الأخيرة. 
•    أن يكون منشورًا ورقيًا ويحمل رقم إيداع دولي (ISBN) .
•    ألا يقل عن 30 ألف كلمة. 
•    أن يندرج ضمن المجالات المعتمدة: الدراسات اللغوية والأدبية، الاجتماعية والفلسفية، التاريخية، العلوم الشرعية، المعاجم والموسوعات. 
•    الالتزام بالأصالة والمنهج العلمي والتوثيق، وأن يحقق إضافة معرفية واضحة. 
•    أن يكون المؤلف على قيد الحياة.

ثالثًا: آلية التقديم
•    الترشح يتم حصرًا من المؤلف نفسه.

•    يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة :
https://arabicbookaward.qa/

رابعًا: فئة الإنجاز
•    تُمنح للأفراد أو المؤسسات تقديرًا لمشاريع معرفية ممتدة ذات أثر علمي متميز وإضافة نوعية للمعرفة الإنسانية.

وتؤكد جامعة عين شمس أن هذه الجائزة تمثل فرصة علمية مرموقة لأعضاء هيئة التدريس لإبراز إنتاجهم البحثي والمعرفي، وتعزيز حضورهم الأكاديمي عربيًا ودوليًا، داعيةً جميع المستوفين للشروط إلى المبادرة بالتقديم والاستفادة من هذه الفرصة المتميزة.

للتسجيل عبر قاعدة بيانات جوائز جامعة عين شمس:
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

يقدم مكتب الجوائز بجامعة عين شمس الدعم الفني والإجابة عن الاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني:
[email protected]

دراسة صادمة .. زيادة الوزن قبل سن الثلاثين تهدد حياتك

السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام القلاية الهوائية يوميًا؟ خبراء يكشفون ما لا تتوقعه

القلاية الهوائية

دراسة تحذر: مسكنات شائعة تسبب التسمم عند خلطها بأدوية أخرى

تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

