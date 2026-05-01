بكري: العالم الجديد يتطلب التعاون.. ولا مكان للدولة المنعزلة
تريزيجيه يهدر الهدف الثالث للأهلي أمام الزمالك من ركلة جزاء
وفاة والدة إبراهيم سعيد
شوبير يتصدى لضربة جزاء من حسام عبد المجيد ..الأهلي يواصل التقدم 2\0
بعد تسجيله في شباك الزمالك.. حسين الشحات يصل للهدف رقم 100 في مشواره
مصرع 14 من الحرس الثوري الإيراني في انفجار داخل مستودع ذخيرة بزنجان
متأثرا بإصابته.. وفاة صغير بعد عقره من 4 كلاب ضالة في الشرقية
ترامب: قادة إيران يرغبون في اتفاق لكنهم يواجهون صعوبات بسبب الانقسامات
رعايتهم مسئوليتي .. محافظ الجيزة يتكفل بالطفلين ضحية وفاة والديهما
أشرف بن شرقي يكتب التاريخ في ديربي القاهرة.. إنجاز فريد بقميصي الأهلي والزمالك
سعر الدولار في البنوك.. ارتفع 123 قرشًا خلال أسبوع
جوتيريش: الآن هو وقت الحوار واتخاذ تدابير يمكن أن تفتح مسارا نحو السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بابا الفاتيكان يدعو لمحاربة هدر الطعام وضمان الغذاء للجميع في نية صلاة مايو 2026

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

رفع قداسة البابا لاون الرابع عشر، صلاته من أجل إنهاء أزمة الجوع العالمية، داعيًا إلى محاربة ثقافة هدر الطعام، وتعزيز التضامن الإنساني، وذلك ضمن نية الصلاة لشهر مايو 2026 التي أطلقها عبر شبكة الصلاة العالمية للبابا.

وسلط الحبر الأعظم الضوء على ما وصفه بالتناقض العالمي المؤلم، حيث يعاني ملايين الأشخاص من الجوع، في الوقت الذي يُهدر فيه كميات هائلة من الغذاء يوميًا، معربًا عن أسفه العميق لاستمرار هذا الواقع، مشددًا على ضرورة إيقاظ الضمير الإنساني لتقدير النعم اليومية، والعيش ببساطة، وتقاسم الخيرات بروح الأخوّة.

ودعا الأب الأقدس إلى التحول من منطق الاستهلاك الأناني إلى ثقافة التضامن، عبر مبادرات عملية تشمل دعم بنوك الطعام، وإطلاق حملات توعية، وتبني أنماط حياة مسؤولة تحترم خيرات الأرض باعتبارها عطية إلهية مخصصة لجميع البشر دون استثناء.

وأكد بابا الكنيسة الكاثوليكية أن رسالة الإنجيل تدعو إلى ضمان مشاركة الجميع في المائدة المشتركة، مشيرًا إلى أن الغذاء ليس مجرد سلعة، بل علامة على الشركة، والرعاية المتبادلة بين البشر.

وتأتي هذه الدعوة في ظل أرقام مقلقة تشير إلى تفاقم أزمة الجوع عالميًا، حيث يواجه مئات الملايين انعدام الأمن الغذائي، في مقابل إهدار كميات ضخمة من الطعام سنويًا، ما يشكل تحديًا أخلاقيًا وبيئيًا في آن واحد.

من جانبه، أوضح الأب كريستوبال فونيس أن نية الصلاة تعكس انشغال عظيم الأحبار العميق بقضية الكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن الدعوة لا تقتصر على البُعد الروحي، بل تمتد إلى العمل الملموس، من خلال تقليل الهدر، وتعزيز روح المشاركة، والتعامل مع الغذاء كرمز للحياة، والاهتمام بالآخر.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

القلاية الهوائية
القلاية الهوائية
القلاية الهوائية

تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية
تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية
تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش

