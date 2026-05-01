حرائق واسعة في إقليم توسكانا بإيطاليا تلتهم 800 هكتار.. والسلطات تجلي آلاف السكان
القمة 132.. وصول طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلى إلى استاد القاهرة
في عيد العمال.. رداد: أنفقنا 382 مليون جنيه لتطوير التدريب المهني
القيمة السوقية قبل القمة.. 37.05 مليون يورو للأهلي والزمالك بـ 15.28 مليونا
وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة
بعد 30 عامًا من الصمت| تسجيلات سرية للأميرة ديانا تكشف حقيقة انهيار زواجها
القنبلة الذرية الإيرانية .. تصريح صادم من نائب قاليباف بشأن مضيق هرمز
مباحثات باكستانية تركية حول التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية
خلافات عائلية.. الداخلية تكشف تفاصيل الادعاء بتعدي فرد شرطة على مسن بالضرب في الغربية
صاحب مخبز عيش شعير يكشف عن مفاجأة جديدة بعد انتشار "الطيبات" في مصر
تحرك مستمر .. الذهب يصعد 30 جنيهًأ جديدة في تعاملات اليوم
في عيد العمال.. وزير العمل: صندوق الطوارئ أنفق 2.5 مليار جنيه لحماية عمال المنشآت المتعثرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

آية التيجي

تعد فطيرة الجلاش من الوصفات السريعة والمميزة التي تجمع بين الطعم الشهي وسهولة التحضير، كما أنها خيار مثالي للعزومات أو وجبة عشاء مشبعة. 

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة مميزة لتحضير فطيرة الجلاش بحشوات متنوعة وقوام هش ومورق يشبه الفطير الشرقي.

مكونات طريقة عمل فطيرة الجلاش:
لفة جلاش طازجة.
سمن مذاب أو خليط سمن وزيت لدهن الطبقات.
الحشو
دجاج مقطع ومُتبل أو بانيه مطهو. أو
لحم مفروم معصج.

الجبن:

جبنة رومي مبشورة، وجبنة شيدر، جبنة موتزاريلا.

التشريبة:
كوب حليب.
بيضة واحدة.
ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
رشة ملح.
رشة فلفل أسود.

طريقة عمل فطيرة الجلاش خطوة بخطوة:

- لتجهيز الصينية: ادهني صينية الفرن بكمية مناسبة من السمن.
- رص طبقات الجلاش: ضعي نصف كمية الجلاش في الصينية، مع دهن السمن بين كل طبقة وأخرى للحصول على أفضل توريق.

- إضافة التشريبة: اخلطي الحليب مع البيض والبيكنج بودر والملح والفلفل، ثم نغمس طبقات الجلاش تحت الخلطة وفوقها بالتشريبة وتقسيمها بالتساوي.
- إضافة الحشو: وزعي خليط الدجاج أو اللحم فوق طبقات الجلاش، ثم أضيفي الجبن فوق الحشو.
- تغطية الفطيرة: ضعي باقي طبقات الجلاش مع الاستمرار في دهن السمن بين الطبقات وتقفيلها من الحواف.
- الخبز : أدخلي الصينية فرنًا ساخنًا مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط، حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وتصبح مقرمشة.

- تقطيع الفطيرة: قطعي الفطيرة إلى مربعات أو مثلثات بعد أن تأخذ لون ذهبي في الفرن.

نصائح لنجاح فطيرة الجلاش

ـ استخدمي جلاش طازج حتى لا يتكسر أثناء الرص.

ـ لا تبالغي في كمية التشريبة حتى لا تصبح الفطيرة طرية أكثر من اللازم.

ـ يمكن إضافة زيتون أو فلفل ألوان للحشو.

ـ اتركي الفطيرة 5 دقائق بعد الخروج من الفرن قبل التقديم.

حشوات مختلفة لفطيرة الجلاش

يمكن التنويع في الحشوات مثل:
بسطرمة وجبن.
خضار سوتيه.
تونة وزيتون.
سجق وخضروات.
دجاج بالكريمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

المتهم وابنته في صورة قديمة

لابسني عفريت .. كواليس ليلة الرعب في شقة المنيب

ترشيحاتنا

غرفة ملابس

غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة 132| شاهد

أدم حول

آدم حول يتوج بلقب بطولة العالم التأهيلية أفريقيا- 2026 - 2025 للإسكواش

مجدي أبو فريخة

اتحاد السلة يشيد بمسيرة مجدي أبو فريخة ودوره في النهوض بالمنظومة الرياضية

بالصور

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش

فرح شعبان تثير تفاعل متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد