طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

تعد فطيرة الجلاش من الوصفات السريعة والمميزة التي تجمع بين الطعم الشهي وسهولة التحضير، كما أنها خيار مثالي للعزومات أو وجبة عشاء مشبعة.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة مميزة لتحضير فطيرة الجلاش بحشوات متنوعة وقوام هش ومورق يشبه الفطير الشرقي.

طريقة عمل فطيرة الجلاش

مكونات طريقة عمل فطيرة الجلاش:

لفة جلاش طازجة.

سمن مذاب أو خليط سمن وزيت لدهن الطبقات.

الحشو

دجاج مقطع ومُتبل أو بانيه مطهو. أو

لحم مفروم معصج.

الجبن:

جبنة رومي مبشورة، وجبنة شيدر، جبنة موتزاريلا.

التشريبة:

كوب حليب.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

طريقة عمل فطيرة الجلاش خطوة بخطوة:

- لتجهيز الصينية: ادهني صينية الفرن بكمية مناسبة من السمن.

- رص طبقات الجلاش: ضعي نصف كمية الجلاش في الصينية، مع دهن السمن بين كل طبقة وأخرى للحصول على أفضل توريق.

- إضافة التشريبة: اخلطي الحليب مع البيض والبيكنج بودر والملح والفلفل، ثم نغمس طبقات الجلاش تحت الخلطة وفوقها بالتشريبة وتقسيمها بالتساوي.

- إضافة الحشو: وزعي خليط الدجاج أو اللحم فوق طبقات الجلاش، ثم أضيفي الجبن فوق الحشو.

- تغطية الفطيرة: ضعي باقي طبقات الجلاش مع الاستمرار في دهن السمن بين الطبقات وتقفيلها من الحواف.

- الخبز : أدخلي الصينية فرنًا ساخنًا مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط، حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وتصبح مقرمشة.

- تقطيع الفطيرة: قطعي الفطيرة إلى مربعات أو مثلثات بعد أن تأخذ لون ذهبي في الفرن.

نصائح لنجاح فطيرة الجلاش

ـ استخدمي جلاش طازج حتى لا يتكسر أثناء الرص.

ـ لا تبالغي في كمية التشريبة حتى لا تصبح الفطيرة طرية أكثر من اللازم.

ـ يمكن إضافة زيتون أو فلفل ألوان للحشو.

ـ اتركي الفطيرة 5 دقائق بعد الخروج من الفرن قبل التقديم.

حشوات مختلفة لفطيرة الجلاش

يمكن التنويع في الحشوات مثل:

بسطرمة وجبن.

خضار سوتيه.

تونة وزيتون.

سجق وخضروات.

دجاج بالكريمة.