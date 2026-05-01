اليماحي يهنئ فاتح بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص تهانيه وأصدق تبريكاته إلى الدكتور فاتح بوطبيق عضو مجلس الأمة الجزائري بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان الأفريقي للعهدة التشريعية (2026–2029).

وأكد "اليماحي" أن فوز "بوطبيق" برئاسة البرلمان الأفريقي يمثل إنجازًا مهمًا للدبلوماسية البرلمانية العربية، ويعزز من حضورها الفاعل والمؤثر في أهم محفل برلماني على مستوى القارة الأفريقية، بما يدعم مسيرة العمل العربي الأفريقي المشترك.

كما أعرب "اليماحي" عن ثقته في أن العلاقات بين البرلمان العربي والبرلمان الأفريقي ستشهد مزيدًا من التطور والارتقاء خلال فترة رئاسة الدكتور فاتح بوطبيق، خاصة في ظل تشابك وتقاطع التحديات التي تواجه الدول العربية والأفريقية، وانطلاقًا من إيمان البرلمان العربي الراسخ بأن الدول الأفريقية تمثل العمق الاستراتيجي الحقيقي للدول العربية، فضلًا عن الروابط الحضارية والثقافية والتاريخية الوثيقة التي تجمع بين الشعبين العربي والأفريقي.

واختتم رئيس البرلمان العربي بيانه بخالص تمنياته الطيبة لمعالي الدكتور فاتح بوطبيق بكل التوفيق والسداد في أداء مهامه، بما يحقق تطلعات شعوب القارة الأفريقية ويعزز مسيرة التكامل والتعاون العربي الأفريقي.