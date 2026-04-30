اليماحي: العمال هم الثروة الحقيقية للأوطان وركيزة تعزيز التنمية

أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أهمية الدور الذي يقوم بها العمال في بناء أوطانهم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة بها، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لجميع العمال بمختلف تخصصاتهم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

وشدد "اليماحي" على أن العمال هم الثروة البشرية الحقيقية للأوطان والركيزة الأساسية لتحقيق التقدم في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتدريب العمالة العربية والارتقاء بقدراتهم خاصة في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي، حتى تكون مواكبة للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات.

وأكد "اليماحي" أن البرلمان العربي يولي اهتمامًا بالغًا بدعم القضايا العمالية، من خلال العمل على تطوير وتحديث الأطر التشريعية التي تضمن بيئة عمل عادلة ومتوازنة، بما يحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، ويساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدول العربية.

https://youtu.be/4tFGUy0QXa0