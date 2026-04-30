قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد ضد الإعلام.. جيش الاحتلال يعتد.ي على طاقم CNN في الضفة الغربية
العد التنازلي بدأ.. تطبيق زيادة أجور العاملين بالدولة في هذا التوقيت
عمرو الدردير قبل القمة لتوروب: «بلاش تطلع روح جوارديولا اللي جواك»
سليم عقليا.. مفاجأة في تقرير الطب النفسي للمتهم بدهس مواطنين بسيارة تحمل علم إسرائيل
غضب أوروبي ضد إسرائيل .. إسبانيا تُدين بشدة احتجاز أسطول غزة
نهى عابدين: طفولتي مكانتش سعيدة.. ووفاة والدي بدري غيرت حياتي
حالة ذعر في الغربية بعد ظهور أفعى كوبرا ضخمة .. وتحرك عاجل للحماية المدنية
تقديرا لجهودهم.. الرئيس السيسي يكرم عددا من العاملين في مختلف القطاعات
حرارة الصيف تضرب بقوة.. تحذيرات طبية عاجلة لتفادي الإجهاد الحراري وضربة الشمس
استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة
بعد ساعات من التداول | الذهب يرتفع 20 جنيها .. اعرف الجرام وصل كام
العد التنازلي بدأ .. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بتحرك عسكري ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

1650سائحا يحلقون في سماء الأقصر فوق معابد ووديان الملوك

البالون الطائر
البالون الطائر
أ ش أ

شهد مطار البالون الطائر بالبر الغربي بالأقصر، اليوم، تحليق 65 رحلة بالون الطائر ، تقل أكثر من 1650سائحا من مختلف الجنسيات .

وقال أحمد عبود ممثل شركات البالون الطائر، إن محافظة الأقصر تشهد زيارات العديد من الجنسيات العالمية للاستمتاع بملوك الفراعنة والجو الربيع الرائع والآثار الشامخة على مر السنين، حيث شهدت سماء المحافظة، اليوم تحليق 65 بالون طائر، أقلت حوالي أكثر 1650 من مختلف الجنسيات العالمية.

وأضاف عبود، أن سياحة البالون تحظى بالكثير من الثقة من جانب السائحين، وذلك لتأكدهم من أن الشركات المصرية العاملة في هذا الطراز السياحي تستعين بأفضل الطيارين المتواجدين حول العالم .

وأشار إلى أن الموسم السياحي يعمه التفائل نظرا للتدفق السياحي على زيارة المعابد والمقابر الأثرية، لافتا إلى أن الشركات تستعد فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريقه خاصة ومختلفة تماما منذ بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة.

وأوضح أنه يستمتع مستقلو البالون بمشاهدة معابد الملوك و الملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى، وذلك للاستمتاع بالآثار الشامخة على مر الزمان، وتحليق البالون الطائر للاستمتاع أيضا بالمناظر الخلابة من أعلى، حيث يتوافد الزائرون ويعشقون تلك الرحلات باعتبارها رحلات التنزه، من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية.

وأكد عبود، أن الأقصر تتمتع بتنظيم برحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذاالمجال، أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية.

وكانت المحافظة، اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، وهناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها بالبر الغربي بمدينةالقرنة.

