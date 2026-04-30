1650سائحا يحلقون في سماء الأقصر فوق معابد ووديان الملوك

شهد مطار البالون الطائر بالبر الغربي بالأقصر، اليوم، تحليق 65 رحلة بالون الطائر ، تقل أكثر من 1650سائحا من مختلف الجنسيات .

وقال أحمد عبود ممثل شركات البالون الطائر، إن محافظة الأقصر تشهد زيارات العديد من الجنسيات العالمية للاستمتاع بملوك الفراعنة والجو الربيع الرائع والآثار الشامخة على مر السنين، حيث شهدت سماء المحافظة، اليوم تحليق 65 بالون طائر، أقلت حوالي أكثر 1650 من مختلف الجنسيات العالمية.

وأضاف عبود، أن سياحة البالون تحظى بالكثير من الثقة من جانب السائحين، وذلك لتأكدهم من أن الشركات المصرية العاملة في هذا الطراز السياحي تستعين بأفضل الطيارين المتواجدين حول العالم .

وأشار إلى أن الموسم السياحي يعمه التفائل نظرا للتدفق السياحي على زيارة المعابد والمقابر الأثرية، لافتا إلى أن الشركات تستعد فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريقه خاصة ومختلفة تماما منذ بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة.

وأوضح أنه يستمتع مستقلو البالون بمشاهدة معابد الملوك و الملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى، وذلك للاستمتاع بالآثار الشامخة على مر الزمان، وتحليق البالون الطائر للاستمتاع أيضا بالمناظر الخلابة من أعلى، حيث يتوافد الزائرون ويعشقون تلك الرحلات باعتبارها رحلات التنزه، من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية.

وأكد عبود، أن الأقصر تتمتع بتنظيم برحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذاالمجال، أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية.

وكانت المحافظة، اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، وهناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها بالبر الغربي بمدينةالقرنة.