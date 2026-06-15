قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفوصية الأوروبية: رفع العقوبات الأوروبية عن إيران يتوقف على حدوث تغيير حقيقي
الموقع ولّع كله | حريق بشركة قطع غيار سيارات في الإسكندرية .. والأمن يتدخل
إنشاء محور مروري عرضي يربط بين الطرق الرئيسية الطولية في الإسكندرية
مصر في قمة مجموعة السبع.. لماذا تتجه أنظار العالم إلى القاهرة في ملفات الشرق الأوسط؟
الطيران تنظم جولة لوفد من مجلسي الشيوخ والبرلمان للاطلاع على المشروعات التطويرية بالقطاع
خبير أمن معلومات: التزييف العميق أخطر تهديد رقمي يواجه العالم
تشكيل منتخب إسبانيا أمام الرأس الأخضر في كأس العالم
وزير الخارجية يحذر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية
تراجع البلطي لـ71 جنيها.. وانخفاض الجمبري وقشر البياض | أسعار الأسماك اليوم
أزمة العدادات الكودية تحت قبة البرلمان بحضور وزر الكهرباء و مطالب بوقف السعر الموحد
خارجية النواب: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج متكامل للتعاون العربي
أهان والديه..ضبط الإبن العاق بتهمه الاعتداء على أسرته بطنطا والنيابة تقرر حبسه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مستقرة ومنضبطة.. انتظام جميع اللجان بـ امتحان الصرف للثانوية الأزهرية

امتحان الصرف للثانوية الأزهرية
امتحان الصرف للثانوية الأزهرية
أحمد سعيد

تابعت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، سير أعمال امتحان مادة الصرف لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك من خلال المتابعة اللحظية للجان الامتحانية بمختلف المحافظات.

انتظام امتحان الصرف للثانوية الأزهرية واستقرار جميع اللجان

وأكدت الغرفة أن الامتحان جرى في أجواء هادئة ومنظمة، وفي إطار المتابعة المستمرة، اطمأن فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، وفضيلة د. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على انتظام أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية، ومتابعة التقارير الواردة من مختلف المناطق الأزهرية.

وشددت غرفة العمليات على استمرار تقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب داخل اللجان، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية مستقرة ومنضبطة، تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء مناسبة.

وأعرب قطاع المعاهد الأزهرية عن تقديره لجهود جميع القائمين على أعمال الامتحانات، والتزام الطلاب بالتعليمات المنظمة، مؤكدًا مواصلة المتابعة الدقيقة لأعمال الامتحانات بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية حتى نهاية الموسم الامتحاني.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية امتحان مادة الصرف طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

الزمالك

التواصل مع فيفا.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن قضايا النادي

الرئيس السيسي و محمد بن زايد

قمة مصرية إماراتية.. الرئيس السيسي يستقبل بن زايد اليوم لبحث الملفات المشتركة

ترشيحاتنا

معتمد جمال

بقرار جماعي من مجلس الإدارة.. الزمالك يمدد عقد معتمد جمال لموسم جديد

لاعبو منتخب مصر

كلنا معاكم.. اتحاد الكرة يدعم لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا في كأس العالم

صبري لموشي

خاص.. موقف صبري لموشي مع منتخب تونس بعد خماسية السويد

بالصور

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

نيللي كريم: لم أعد أبحث عن البطولة المطلقة.. وأرفض استنزاف الممثل في التصوير| حوار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

بدون حقن.. طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد