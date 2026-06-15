مستقرة ومنضبطة.. انتظام جميع اللجان بـ امتحان الصرف للثانوية الأزهرية

تابعت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، سير أعمال امتحان مادة الصرف لطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك من خلال المتابعة اللحظية للجان الامتحانية بمختلف المحافظات.

انتظام امتحان الصرف للثانوية الأزهرية واستقرار جميع اللجان

وأكدت الغرفة أن الامتحان جرى في أجواء هادئة ومنظمة، وفي إطار المتابعة المستمرة، اطمأن فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، وفضيلة د. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على انتظام أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية، ومتابعة التقارير الواردة من مختلف المناطق الأزهرية.

وشددت غرفة العمليات على استمرار تقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب داخل اللجان، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية مستقرة ومنضبطة، تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء مناسبة.

وأعرب قطاع المعاهد الأزهرية عن تقديره لجهود جميع القائمين على أعمال الامتحانات، والتزام الطلاب بالتعليمات المنظمة، مؤكدًا مواصلة المتابعة الدقيقة لأعمال الامتحانات بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية حتى نهاية الموسم الامتحاني.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.