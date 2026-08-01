رسائل تصعيدية ضد إيران.. ترامب يشعل الجدل بصور مولدة بالذكاء الاصطناعي | شاهد

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجة واسعة من الجدل؛ بعد نشره سلسلة من الصور المولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي عبر منصته "تروث سوشيال"، تضمنت رسائل وتصاميم تحمل تهديدات موجهة إلى إيران؛ في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا جديدًا في خطابه تجاه طهران.

وتضمنت إحدى الصور قوارب إيرانية تطفو في البحر وقد كتبت فوقها عبارة "أوباما/بايدن"، بينما أظهرت صورة أخرى سفنًا إيرانية غارقة تحمل اسم "ترامب"، مع الإشارة في كلتا الصورتين إلى عبارة "159 سفينة إيرانية".

كما نشر ترامب صورتين إضافيتين لطائرات مقاتلة، في سياق رسائل ذات طابع عسكري.

وفي منشور آخر، شارك ترامب رسمًا بيانيًا يظهر تراجع قيمة الريال الإيراني، مرفقًا بتعليق قال فيه: "ترامب يدمر العملة الإيرانية.. إيران تُعاني من تضخم هائل".

وتأتي هذه المنشورات؛ في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبرها جزءًا من الخطاب السياسي التصعيدي، ومن رأى أنها تعكس الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الرسائل السياسية والإعلامية.