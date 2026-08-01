قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد .. إسعاف الغربية : الدفع بـ5 سيارات لنقل مصابي انقلاب أتوبيس طنطا -شبشير
سنستخدم جميع الوسائل.. إيران تتوعد برد شامل على أي هجوم أمريكي إسرائيلي
حمادة هلال يطرح كنت واحد من كتير لدعم ذوي التوحد
زيدان يحقق حضورا جماهيريا قياسيا قبل ظهوره الأول مع فرنسا
شهيرة: رانيا محمود ياسين ضحت بسنوات من مشوارها الفني لأجل بيتها وأسرتها.. فيديو
الليلة الأخيرة .. أحمد موسى يحذر: التصعيد قادم والمنطقة منكوبة نسأل الله السلامة
مورينيو : رأيت 3 وجوه لريال مدريد أمام فيورنتينا.. وما زلت أنتظر اكتمال الفريق
نجاح ثاني عملية زراعة قوقعة لطفل بمستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء
ضبط قائد أتوبيس الغربية بتهمة الإهمال عقب انقلابه .. صور
سبايدرمان يضيء سماء مصر بعرض استثنائي للطائرات المسيرة فى الأهرامات
جون إدوارد له 500 ألف دولار عند الزمالك.. محمد طارق أضا يكشف مفاجأة الاستقالة
رئيس وزراء فرنسا: الحرائق تحت السيطرة.. وتعيين منسق للإشراف على إعادة إعمار المناطق المتضررة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العكاري: أزمة ثقة تضرب صفوف جيش الاحتلال.. ورفض العودة للقتال يكشف تصدعا داخليا

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
محمد البدوي

قال العميد طارق العكاري، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن ما وصفه بحالات التمرد داخل الجيش الإسرائيلي تكشف عن أزمة ثقة متصاعدة بين بعض الجنود والقيادات العسكرية، مشيراً إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تسعى إلى الحد من انتشار تفاصيل هذه الوقائع داخل المجتمع الإسرائيلي.

أسماء ورتب عدد من العسكريين 

وأضاف العكاري، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة "الحياة"، أن الرقابة العسكرية تدخلت لمنع تداول بيانات وأسماء ورتب عدد من العسكريين الذين تم تسريب معلومات عن مشاركتهم في حالات رفض أوامر، موضحاً أن هذه الظاهرة لم تكن مرتبطة بوحدة واحدة، وإنما امتدت إلى أكثر من تشكيل عسكري، من بينها وحدة تابعة لجهاز المخابرات.

مواقع القتال في قطاع غزة

وأوضح الخبير العسكري أن الدافع الرئيسي وراء رفض بعض الجنود العودة إلى مواقع القتال في قطاع غزة يرتبط بحالة فقدان الثقة في القيادة العسكرية العليا، لافتاً إلى أن عدداً من الجنود أصبحوا يشككون في أهداف العمليات وطبيعة المهام المطلوبة منهم.

حالة الإحباط داخل الوحدات

وأشار العكاري إلى أن هذه الحالة تعكس أزمة معنوية داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، حيث بات بعض الجنود يتساءلون عن طبيعة الدور الذي يؤدونه في الحرب، معتبراً أن غياب وضوح الأهداف يزيد من حالة الإحباط داخل الوحدات.

وتابع أن هناك- وفقاً لتقديره- مظاهر تعكس حالة من الارتباك في إدارة العمليات العسكرية، مستشهداً بما وصفه بتنفيذ بعض الطلعات الجوية على أهداف مدمرة بالفعل، معتبراً أن ذلك يعكس أزمة في تقييم طبيعة المهام والنتائج على الأرض.

الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية المجتمع الإسرائيلي الرقابة العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

الذهب

الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو

الجنيه الذهب

نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن

عداد الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هتشحن كارت العداد بكام كل شهر

صلاح

الصفقة تقترب.. محمد صلاح على بعد خطوة من هذا النادي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أضرار تحدث عند الإكثار من ماء الليمون.. أعراض تكشف تفكير الشخص في إنهاء الحياة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

شهيرة

شهيرة تشيد بموهبة منة شلبي ودينا الشربيني ومي عز الدين.. فيديو

لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

ملكة جمال وتدرس الطب .. من هي لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

رونالدو ليس مستعجلًا على الزواج.. وجورجينا هي من تحلم به.. تصريحات شقيقة الدون تشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد