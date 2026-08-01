العكاري: أزمة ثقة تضرب صفوف جيش الاحتلال.. ورفض العودة للقتال يكشف تصدعا داخليا

قال العميد طارق العكاري، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن ما وصفه بحالات التمرد داخل الجيش الإسرائيلي تكشف عن أزمة ثقة متصاعدة بين بعض الجنود والقيادات العسكرية، مشيراً إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تسعى إلى الحد من انتشار تفاصيل هذه الوقائع داخل المجتمع الإسرائيلي.

أسماء ورتب عدد من العسكريين

وأضاف العكاري، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة "الحياة"، أن الرقابة العسكرية تدخلت لمنع تداول بيانات وأسماء ورتب عدد من العسكريين الذين تم تسريب معلومات عن مشاركتهم في حالات رفض أوامر، موضحاً أن هذه الظاهرة لم تكن مرتبطة بوحدة واحدة، وإنما امتدت إلى أكثر من تشكيل عسكري، من بينها وحدة تابعة لجهاز المخابرات.

مواقع القتال في قطاع غزة

وأوضح الخبير العسكري أن الدافع الرئيسي وراء رفض بعض الجنود العودة إلى مواقع القتال في قطاع غزة يرتبط بحالة فقدان الثقة في القيادة العسكرية العليا، لافتاً إلى أن عدداً من الجنود أصبحوا يشككون في أهداف العمليات وطبيعة المهام المطلوبة منهم.

حالة الإحباط داخل الوحدات

وأشار العكاري إلى أن هذه الحالة تعكس أزمة معنوية داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، حيث بات بعض الجنود يتساءلون عن طبيعة الدور الذي يؤدونه في الحرب، معتبراً أن غياب وضوح الأهداف يزيد من حالة الإحباط داخل الوحدات.

وتابع أن هناك- وفقاً لتقديره- مظاهر تعكس حالة من الارتباك في إدارة العمليات العسكرية، مستشهداً بما وصفه بتنفيذ بعض الطلعات الجوية على أهداف مدمرة بالفعل، معتبراً أن ذلك يعكس أزمة في تقييم طبيعة المهام والنتائج على الأرض.