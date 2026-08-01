جون إدوارد له 500 ألف دولار عند الزمالك.. محمد طارق أضا يكشف مفاجأة الاستقالة

قال الإعلامي محمد طارق أضا إن حالة الجدل التي صاحبت رحيل جون إدوارد عن منصبه كمدير رياضي لنادي الزمالك فتحت الباب أمام العديد من التساؤلات، مؤكدًا أن الآراء قد تختلف أو تتفق حول تجربته، لكنه حقق إنجازات مع القلعة البيضاء خلال فترة عمله.

وأضاف محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، أن الحديث الدائر حاليًا لا يقتصر على هوية المدير الرياضي الجديد، وإنما يمتد إلى العديد من الملفات المهمة، وعلى رأسها مصير الشرط الجزائي في عقد جون إدوارد، والذي تردد أن قيمته تبلغ 500 ألف دولار، متسائلًا: "بعد تقديم استقالته.. هل تم إلغاء الشرط الجزائي أم لا؟".

وأشار أضا إلى أن مجلس إدارة الزمالك طلب من جون إدوارد تحقيق عوائد وأرباح للنادي تصل إلى 500 مليون جنيه، وهو ما يثير علامات استفهام حول طبيعة التقييم الذي خضع له المدير الرياضي خلال فترة عمله.

وتابع محمد طارق أضا: "السؤال الأهم الذي يجب أن يطرح اليوم هو: أين كان مجلس إدارة الزمالك خلال الأزمات التي مر بها الفريق في الموسم الماضي؟ وأين كان الدعم عندما عانى النادي من أزمات مالية وتأخر في صرف مستحقات اللاعبين؟".