الاستقالات تضرب الزمالك.. رحيل المدير الإداري لفريق الكرة| من هو؟

تقدم حمزة عبدالوهاب، مدير شئون اللاعبين بنادي الزمالك، باستقالته إلى مجلس إدارة النادي، عقب إعلان محمد حسن "تيتو" استقالته من منصب المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم.

تأتي استقالة حمزة عبدالوهاب ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي يشهدها قطاع كرة القدم بالزمالك، في إطار إعادة هيكلة المنظومة استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يحسم مجلس إدارة الزمالك موقفه من استقالة مدير شئون اللاعبين خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الإعلان عن البدائل التي ستتولى هذه المناصب ضمن الهيكل الإداري الجديد للفريق الأول.