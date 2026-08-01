تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان:

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، على تنفيذ سلسلة اعتداءات في جنوب لبنان، شملت تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية أحدث ارتجاجات قوية، فيما تردد دوي الانفجار إلى خارج مناطق الجنوب. كما نفذت تفجيرًا آخر في حي القندولي عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل.

وفي النبطية، استهدفت مسيّرة إسرائيلية حي العقيدة في بلدة النبطية الفوقا بصاروخ موجّه، ما أدى إلى إصابة شخصين، في وقت واصل الطيران المسيّر الاسرائيلى تحليقه على علو منخفض فوق منطقة الزهراني، بينما تعرضت بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون لقصف مدفعي.

وفي سياق الاعتداءات، أطلق زورق حربي إسرائيلي رشقات نارية باتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ بلدة المنصوري مقابل بلدة البياضة، من دون تسجيل إصابات، في محاولة لمنعهم من الصيد. كما فجرت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في بلدتي برعشيت وحداثا في قضاء بنت جبيل، وأضرمت النار في عدد آخر من المنازل.