الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو

كشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 4.5% خلال تعاملات شهر يوليو 2026، في حين ارتفعت أسعار الأوقية عالميًا بنحو 0.6% فقط، مدفوعة بصورة رئيسية بصعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما عزز مكاسب المعدن الأصفر محليًا مقارنة بأدائه في الأسواق العالمية.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 255 جنيهًا خلال شهر يوليو، ليسجل 5940 جنيهًا بنهاية الشهر، مقابل 5685 جنيهًا في بدايته، بعدما لامس مستوى 6000 جنيه في 23 يوليو.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6789 جنيهًا بنهاية تعاملات يوليو، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5091 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47520 جنيهًا.



ارتفاع محدود للأوقية عالميًا

وأوضح فاروق أن سعر الأوقية العالمية ارتفع بنحو 24 دولارًا خلال شهر يوليو، من 4017 دولارًا في بداية الشهر إلى 4041 دولارًا بنهايته، بعدما سجل أعلى مستوى له خلال الشهر عند 4203 دولارات، بينما بلغ أدنى مستوى قرب 3960 دولارًا في 17 يوليو.

وأشار إلى أن أسعار الذهب في السوق المصرية تتحرك وفق عدد من العوامل الرئيسية، تشمل السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب، إلى جانب تأثيرات العلاوة السعرية وهوامش التداول.

وأوضح أن تفاعل هذه العوامل؛ يفسر الفارق بين أداء الذهب محليًا وعالميًا خلال يوليو، إذ ارتفع الذهب في السوق المصرية بنسبة 4.5%، مقابل زيادة لم تتجاوز 0.6% في سعر الأوقية بالأسواق العالمية.

الدولار يقود مكاسب الذهب محليًا

وأكد مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» أن سعر الصرف يعد أكثر تأثيرًا في حركة أسعار الذهب محليًا مقارنة بالتغيرات المباشرة في سعر الأوقية العالمية، نظرًا لاعتماد تسعير الذهب في مصر على تحويل السعر العالمي المقوم بالدولار إلى الجنيه.

وأوضح أن ارتفاع سعر الأوقية بنحو 10 دولارات ينعكس على سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 8 جنيهات تقريبًا، بينما يؤدي ارتفاع سعر الدولار بنحو جنيه واحد أمام الجنيه إلى تحرك سعر الجرام بنحو 112 جنيهًا تقريبًا، قبل احتساب تأثيرات العرض والطلب والعلاوة السعرية.

الدولار يرتفع أكثر من جنيهين خلال يوليو

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه تحركًا صاعدًا خلال شهر يوليو، إذ بدأ الشهر عند نحو 49.19 جنيه في الأول من يوليو، قبل أن يسجل أدنى مستوى له عند 48.93 جنيه في 6 يوليو.

وعاود الدولار الارتفاع ليسجل أعلى مستوى له عند نحو 51.42 جنيه خلال يومي 22 و23 يوليو، قبل أن ينهي الشهر عند نحو 51.22 جنيه.

وبذلك، ارتفع سعر الدولار بنحو 2.03 جنيه خلال شهر يوليو، بما يعادل نحو 4.1% مقارنة بمستواه في بداية الشهر، وهو ما أسهم في تعزيز مكاسب الذهب داخل السوق المحلية.