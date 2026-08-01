قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القطامية لـ 19 أكتوبر
خبير علاقات دولية: إسرائيل تظل العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الاتفاقات رغم الضمانات الدولية
الصحة العالمية تحذر: إيبولا خرج عن السيطرة في الكونغو الديمقراطية
البحرين تستنكر الهجمات الإيرانية على منشآت مدنية في الكويت وتدعو لوقف الاعتداءات فورًا
الداخلية تحبط محاولة تهريب مخدرات وآثار في الجيزة| تفاصيل بالصور
تأجيل أولى جلسات محاكمة 57 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس لـ 19 أكتوبر
إصابة 11 شخصًا في تفجير استهدف مركزًا للشرطة بكولومبيا قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب
الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو
محمد عادل صديق وحسام الزناتي يتصدران سباق المدير الرياضي في الزمالك
روَّج لبيع الهيروين أونلاين.. تعرف على مصير المتهم وفقا للقانون
إغلاق مقرات جبهة النصرة.. المؤبد لـ5 متهمين في «خلية بولاق أبو العلا» الإرهابية
استشاري تثقيف غذائي: الشوفان في الأصل أكل للخيول مش غذاء أساسي للإنسان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما هو دعاء الوسيلة الذي يقال بعد الأذان للصلاة؟ تعرف عليه

الدعاء
الدعاء
محمد شحتة

يقول سيدنا رسول الله: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». [أخرجه مسلم].

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا سمعت الأذان سل الله لرسوله الوسيلة.

واستشهد مركز الأزهر بالحديث النبوي الشريف، يقول سيدنا رسول الله: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». [أخرجه مسلم]

 

متى يكون دعاء الوسيلة؟

ويغفل الكثيرون عن دعاء الوسيلة، متى يكون وهل يجوز بعد إقامة الصلاة، حيث ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: هل يجوز بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام أن أقرأ دعاء الوسيلة «اللهم رب هذه الدعوة التامة...» إلخ؟

وقالت الإفتاء في جوابها السائل: “يستحب لمقيم الصلاة والسامع بعد انتهاء الإقامة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسأل له الوسيلة، ومقيم الصلاة يُسمِع نفسه ذلك ولا يرفع به صوته”.

قال الجلال المحلي في "شرح المنهاج": [(وَ) يُسَنُّ (لِكُلٍّ) مِن الْمُؤَذِّنِ وَسَامِعِهِ (أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: «إذَا سَمِعْتُم الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ». وَيُقَاسُ الْمُؤَذِّنُ عَلَى السَّامِعِ فِي الصَّلَاةِ (ثُمَّ) يَقُولُ: (اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْته) لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ ذَلِكَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَيْ حَصَلَتْ. وَالْمُؤَذِّنُ يسْمعُ نَفْسَهُ].

ودعاء الوسيلة أن يقول المسلم: (اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْته).

الوسيلة الوسيلة والفضيلة الأزهر دعاء الأذان دعاء بعد الأذان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

ترشيحاتنا

النجمة هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تشعل أجواء الساحل الشمالي بحفل جماهيري كامل العدد في رأس الحكمة

الفنان صبري ناصف

صبري ناصف يكشف تفاصيل رحلته مع مسرح الفلاحين

صبري ناصف: لو عاد بي الزمن لابتعدت عن التمثيل وفنانوا الأقاليم مظلومون

صبري ناصف: لو عاد بي الزمن لابتعدت عن التمثيل وفنانو الأقاليم مظلومون

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد