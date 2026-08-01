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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جنرال أمريكي يحذر البنتاجون: لا أملك قوات كافية للدفاع عن إسرائيل

الأمريكا
الأمريكا
أ ش أ

حذر قائد القيادة الأوروبية الأمريكية، الجنرال أليكسوس جرينكويتش، وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) من أنه لا يمتلك ما يكفي من القطع البحرية لمواصلة حماية إسرائيل من الصواريخ الباليستية، في مؤشر على الضغوط التي تفرضها الحرب المستمرة مع إيران على القدرات العسكرية الأمريكية، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم " إن جرينكويتش أبلغ كبار مسئولي البنتاجون، في مذكرة خطية، بأنه إذا لم يحصل على مدمرة بحرية إضافية، فسيضطر إلى إعطاء الأولوية للدفاع عن الأراضي الأمريكية على حساب الدفاع عن إسرائيل".
وقال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن هذه الرسالة تتماشى مع المراسلات التي يبعث بها كبار القادة العسكريين إلى البنتاجون عندما يرون أن المخاطر تستدعي إعادة تقييم توزيع الموارد العسكرية المحدودة، في ظل التنافس بين القيادات على الأسلحة والقدرات المتاحة، ولم يعلق البنتاجون أو القيادة الأوروبية الأمريكية على التقرير.
ويأتي هذا التحذير في وقت حساس من الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، مع استئناف الهجمات اليومية تقريبًا بعد انهيار محادثات السلام بين واشنطن وطهران، وهو ما أدى إلى استنزاف مخزونات الولايات المتحدة من منظومات الدفاع الرئيسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن البحرية الأمريكية تواجه ضغوطًا متزايدة، في ظل توجيه إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض حصار على الموانئ الإيرانية ردًا على إغلاق طهران مضيق هرمز، الأمر الذي تسبب في اضطراب حركة النفط والسلع عبر الممر البحري الحيوي.
وأضافت أن المدمرات الأمريكية المنتشرة في شرق البحر المتوسط تشارك منذ سنوات في الدفاع عن إسرائيل، حيث اعترضت صواريخ أطلقتها إيران وجماعة الحوثيين في اليمن، بينما تضطلع القيادة الأوروبية بتنسيق العمليات العسكرية في البحر المتوسط، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جاهزية القوات لمواجهة أي تهديد روسي محتمل لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ووفقًا للتقرير، تمتلك البحرية الأمريكية خمس مدمرات متمركزة في قاعدة روتا بإسبانيا، ومن المتوقع وصول مدمرة سادسة في وقت لاحق من العام الجاري، إلا أن أعمال الصيانة المتراكمة نتيجة وتيرة العمليات المرتبطة بالحرب مع إيران حدّت من جاهزية هذه السفن.
وأوضحت الصحيفة أن تقييمات أجراها البنتاجون في وقت سابق من الحرب أظهرت أن القوات الأمريكية تحملت العبء الأكبر في اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية الموجهة إلى إسرائيل، مستخدمة منظومة الدفاع الجوي للارتفاعات العالية (ثاد) وصواريخ الاعتراض التي تطلقها المدمرات الأمريكية في شرق البحر المتوسط بوتيرة أكبر من منظومات الدفاع الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن الأسطول الأمريكي يواصل أيضًا تنفيذ مهام حصار الموانئ الإيرانية وحماية الملاحة في مضيق هرمز ضمن عملية "مشروع الحرية"، إلى جانب انتشار مدمرات أخرى في البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين على السفن التجارية.
ولفتت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن الحرب مع إيران تشهد تراجعًا في التأييد داخل الولايات المتحدة، في وقت يتزايد فيه استياء أعضاء في الكونجرس من الحزبين بسبب غياب استراتيجية واضحة لإنهاء الصراع، وسط مخاوف متنامية، خاصة بين الجمهوريين، من أن تؤثر تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الوقود والسلع على نتائج الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر القادم.

القيادة الأوروبية الأمريكية البنتاجون القطع البحرية الصواريخ الباليستية

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