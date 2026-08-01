ترامب يشيد بقيادة الملك محمد السادس ويؤكد دعم واشنطن للشراكة مع المغرب

أعلن الديوان الملكي المغربي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث برقية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة احتفال المملكة المغربية بالذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش (العيد الوطني)، هنأه فيها والشعب المغربي بهذه المناسبة، التي تتزامن مع احتفال البلدين بمرور 250 عاما على "الصداقة الدائمة المبنية على علاقة قائمة على أساس الثقة والاحترام المتبادل".

وأكد الرئيس الأمريكي في برقيته أن الولايات المتحدة "تعترف بشكل واضح بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد، وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل".

وأضاف أن "أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، ويجب أن ينتهي هذا النزاع الآن"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف.

القيادة الحكيمة للعاهل المغربي

كما أوضح ترامب أن "القيادة الحكيمة للعاهل المغربي تشكل ركيزة للاستقرار"، وأن "التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام، ومكافحة التطرف، وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة"، مؤكدا أن واشنطن ستعمل أيضا مع الرباط لضمان أمن منطقة الساحل.

وفيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية الثنائية، أكد الرئيس الأمريكي أن رؤية العاهل المغربي للنمو "تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا"، مشيرا إلى أنه كلف فريقا بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء.

واعتبر ترامب أن التكنولوجيا والابتكار الأمريكيين سيواصلان العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال الـ250 عاما المقبلة، في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والمعادن النادرة، والدفاع.

واختتم الرئيس الأمريكي برقيته بالقول: "معا سنبني عهدا جديدا، يضع مصالح شعبينا في المقام الأول".