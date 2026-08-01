فرج عامر: إنفانتينو قد لا يستمر رئيسًا للفيفا.. وناصر الخليفي أحد المرشحين لخلافته

أثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، الجدل بشأن مستقبل السويسري جياني إنفانتينو؛ بعدما أشار إلى أن فرص استمراره في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم أصبحت محل شك، في ظل الأزمة الحالية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وتأتي هذه التكهنات؛ بعد تصاعد الخلافات بين فيفا ويويفا على خلفية مشروع استثماري اقترحه إنفانتينو، والذي واجه معارضة واسعة.

إنفانتينو

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": “جيوفاني إنفانتينو خلاص أعتقد أنه لن يستمر رئيسًا للفيفا؛ بعد انقلاب اليويفا عليه، وهناك اسمان عربيان مرشحان لخلافته، ناصر الخليفي أحدهما”.

وتأتي تصريحات فرج عامر “في إطار التوقعات الشخصية”؛ إذ لم يُعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أي استقالة أو إجراءات رسمية تتعلق برحيل إنفانتينو، رغم التقارير التي تحدثت عن تراجع الدعم الأوروبي له، وظهور أسماء مرشحة محتملة لخوض انتخابات رئاسة فيفا المقبلة.