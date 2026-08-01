حمزة عبد الكريم يتصدر غلاف صحيفة SPORT بعد تألقه أمام برمنجهام

واصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم خطف الأنظار في إسبانيا، بعدما تصدر الغلاف الرئيسي لصحيفة SPORT الإسبانية عقب تألقه اللافت في مباراة برشلونة الودية أمام برمنجهام سيتي، والتي سجل خلالها هدفي الفريق الكتالوني في التعادل (2-2) قبل الخسارة بركلات الترجيح.

حمزة عبد الكريم

وجاء عنوان الغلاف: "FARAÓN HAMZA" (الفرعون حمزة)، في إشادة كبيرة بالمهاجم المصري، مع الإشارة إلى تسجيله ثنائية، الأولى من ركلة جزاء في الدقيقة 42، والثانية من متابعة لكرة مرتدة في الدقيقة 60، ليؤكد بدايته القوية مع الفريق الأول لبرشلونة.

ولم تقتصر الإشادة على صحيفة SPORT، إذ حظي حمزة بإشادات واسعة من الصحف الإسبانية بعد مستواه المميز، كما أثنى المدير الفني هانز فليك على إمكاناته وعقليته، ما يعزز فرص اللاعب في المنافسة على مكان ضمن حسابات الفريق خلال الموسم الجديد.