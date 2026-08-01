محمد عبد المنعم يرفض عرضا ضخما من بيراميدز ويتمسك بالاحتراف الأوروبي

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الدولي المصري محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، رفض عرضًا ماليًا ضخمًا من نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت التقارير أن العرض المقدم من بيراميدز يمنح اللاعب راتبًا يقترب من ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه مع نادي نيس، إلا أن عبد المنعم فضّل مواصلة مشواره الاحترافي في أوروبا.

وأضافت التقارير أن اللاعب يميل إلى البقاء مع نيس أو الاستمرار في أحد الدوريات الأوروبية، معتبرًا أن مواصلة الاحتراف تمثل أولوية بالنسبة له في هذه المرحلة من مسيرته، رغم الإغراءات المالية الكبيرة التي تلقاها من الدوري المصري.